Путин подписал закон, позволяющий отправлять подсудимых россиян и жителей оккупации на войну

В России, а также на оккупированных территориях Украины гражданам, которые находятся под судом, разрешили заключать контракт с вооруженными силами и идти на войну.



Российский президент Владимир Путин подписал два закона, которые позволяют подсудимым заключать контракт о прохождении военной службы и освобождают их от уголовной ответственности. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовых актов.



Ранее заключить контракт в период мобилизации, военного положения и в военное время могли обвиняемые под следствием до передачи дела в суд или уже осужденные. Теперь эта возможность появилась у тех, чьи дела находятся на стадии судебного рассмотрения.



Вторым законом Путин разрешил освобождать подсудимых от уголовной ответственности в случае мобилизации или заключения контракта на военную службу.



Ранее сообщалось, что российские власти хотят отправить на войну против Украины 40% подсудимых. У следователей и оперативников появились новые показатели: если уговорили сразу идти на войну по контракт их премируют.



Активную кампанию по вербовке адвокаты связывают с нежеланием властей объявлять вторую волну мобилизации.



Источник, близкий к Генштабу, говорит, что количество заключенных для отправки на войну против Украины уменьшается.