ПВО Украины сбила 78 из 105 российских «Шахедов»

ПВО Украины сбила 78 из 105 БпЛА «Шахед». Фото: ВС ВСУ

В ночь на 3 октября Россия нанесла удар по территории Украины ударными БпЛА, ПВО Украины уничтожило 78 «Шахедов». Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.



«Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 105-ти беспилотников "шахед". В результате противовоздушного боя сбито 78 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях», — говорится в отчете ВС ВСУ.



Один беспилотник улетел в направлении Беларуси, двадцать три БпЛА РФ локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ.



Напомним, днем ранее ПВО Украины сбила 11 из 32 российских «Шахедов».