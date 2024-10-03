ППО України збила 78 із 105 російських «Шахедів»

ППО України збила 78 зі 105 БпЛА «Шахед». Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 3 жовтня Росія завдала удару по території України ударними БПЛА, ППО України знищила 78 «Шахедів». Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 105 безпілотників "шахед". В результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях», — йдеться у звіті ПС ЗСУ.



Один безпілотник відлетів у напрямку Білорусі, двадцять три БпЛА РФ локально втрачено в різних регіонах України, ймовірно, внаслідок активної протидії РЕБ.



Нагадаємо, днем раніше ППО України збила 11 із 32 російських «Шахедів».