«Были очень сложные условия, враг давил с флангов»: в ВСУ рассказали подробности выхода из Угледара

Город Угледар. Фото: 72-я механизированная бригада ВСУ

Эвакуация раненых украинских военных из Угледара была сложной, но выход из города позволил минимизировать потери. Об этом в комментарии «Радио Свобода» сообщил пресс-офицер 72-й механизированной бригады ВСУ Арсений Прилипка.



По его словам, всех раненых удалось эвакуировать.



«И очень сложные условия были. Потому что враг с флангов давил, это очень усложняло логистику. Прежде всего это вывезти наших военнослужащих из Угледара, с позиций, которые были справа и слева от него. Но раненых вывозили. Естественно, это война. Без потерь быть не может. Но за счет того, что отошли на другой рубеж, заняли его, мы их минимизировали, насколько это возможно. Потому что дальше город держать уже было бы критично тяжело для наших подразделений. И мы понесли бы больше потерь», – рассказал Прилипка.

Напомним, что 2 октября в ВСУ официально подтвердили выход украинских войск из города Угледар Донецкой области.

На следующий день председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что выход украинских войск из Угледара был контролируемым, поскольку россияне не захватили технику и пленных.