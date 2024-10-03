Россияне не захватили технику и пленных: выход украинских войск из Угледара был контролированным – ВСУ

Город Угледар. Фото: кадр из видео

На второй день после официального заявления о выходе ВСУ из Угледара у россиян нет подтверждений захвата украинской техники. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.



По его словам, у оккупантов нет доказательств захвата в плен военнослужащих ВСУ в большом количестве или большими группами.



«Поэтому можем говорить, что отход был централизованный. Войска россиян на этом направлении были достаточно истощены и не смогли быстро, скажем так, преследовать Вооруженные силы при выходе из города», – отметил Тимочко.

Напомним, что 2 октября в ВСУ официально подтвердили выход украинских войск из города Угледар Донецкой области.