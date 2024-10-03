«Були дуже складні умови, ворог тиснув із флангів»: у ЗСУ розповіли подробиці виходу з Вугледару

Місто Вугледар. Фото: 72-га механізована бригада ЗСУ

Евакуація поранених українських військових із Вугледару була складною, але вихід із міста дозволив мінімізувати втрати. Про це у коментарі «Радіо Свобода» повідомив пресофіцер 72-ї механізованої бригади ЗСУ Арсеній Приліпка.



За його словами, всіх поранених вдалося евакуювати.



«І дуже складні умови були. Тому що ворог із флангів тиснув, це дуже ускладнювало логістику. Насамперед це вивезти наших військовослужбовців із Вугледару, з позицій, які були праворуч та ліворуч від нього. Але поранених вивозили. Звичайно, це війна. Без втрат не може бути. Але за рахунок того, що відійшли на інший рубіж, зайняли його, ми їх мінімізували, наскільки це можливо. Бо далі місто тримати вже було б критично важко для наших підрозділів. І ми б зазнали більше втрат», – розповів Прилепко.

Нагадаємо, що 2 жовтня у ЗСУ офіційно підтвердили вихід українських військ із міста Вугледар Донецької області.

Наступного дня голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що вихід українських військ з Вугледару був контрольованим, оскільки росіяни не захопили техніку та полонених.