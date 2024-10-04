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Начальница Хмельницкого МСЭК «заработала» более 6 млн долларов на уклонистах

04 октября 2024, 15:40

Начальница Хмельницкого МСЭК «заработала» более 6 млн долларов на уклонистах

Начальница Хмельницкого МСЭК заработала более $6 млн на уклонистах. Фото: ГБР Начальница Хмельницкого МСЭК заработала более $6 млн на уклонистах. Фото: ГБР

Работники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении, во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Об этом сообщает ГБР. 



Сын чиновницы занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Правоохранители провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства должностных лиц, которые помогали незаконно оформлять инвалидность «уклонистам».

Деньги, найденные у подозреваемых в помощи уклонистам. Фото: ГБР

У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки «уклонистов» с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Кроме того, дома у должностных лиц работники ГБР нашли почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

Деньги, найденные у подозреваемых на рабочем месте. Фото: ГБР

В телеграмме «Оперативный ВСУ» сообщили, что по информации источников, сегодняшней фигуранткой коррупционного дела в Хмельницкой области и руководительницей МСЭК является Крупа Татьяна Васильевна. Также она является членом депутатской фракции Хмельницкого областного совета от партии «СН».

Подозреваемая в помощи уклонистам. Фото: Оперативный ВСУ / телеграм

Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты.

Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно. Также, правоохранители обнаружили, что семье топ-чиновников принадлежат немалые состояния.

Деньги, найденные у подозреваемых, которые помогали уклонистам. Фото: ГБР

Среди прочего, они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого.

За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также «накопила» почти 2,3 млн долларов США. Все эти состояния руководители не внесли в свои ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Деньги, найденные у подозреваемых, которые помогали уклонистам. Фото: ГБР

Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества. Напомним, бывшему военкому грозит 10 лет тюрьмы, у него нашли «лишние» активы и доходы более чем на 140 миллионов гривен.

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