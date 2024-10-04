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Начальниця Хмельницького МСЕК «заробила» понад 6 млн доларів на ухилянтах

04 жовтня 2024, 15:40

Начальниця Хмельницького МСЕК «заробила» понад 6 млн доларів на ухилянтах

Начальниця Хмельницького МСЕК заробила понад $6 млн на ухилянтах. Фото: ДБР Начальниця Хмельницького МСЕК заробила понад $6 млн на ухилянтах. Фото: ДБР

Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні, під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Про це повідомляє ДБР.



Син чиновниці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

Правоохоронці провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадових осіб, які допомагали незаконно оформляти інвалідність «ухилянтам».

Гроші, знайдені у підозрюваних, які допомагали ухилянтам. Фото: ДБР

У керівника МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» з прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, будинки у посадових осіб працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Гроші знайдені у підозрюваних на робочому місці. Фото: ДБР

У телеграмі «Оперативний ЗСУ» повідомили, що за інформацією джерел, сьогоднішньою фігуранткою корупційної справи на Хмельниччині та керівницею МСЕК є Крупа Тетяна Василівна. Також вона являється членом депутатської фракції Хмельницької обласної ради від партії «СН».

Підозрювана у допомозі ухилянтам. Фото: Оперативний ЗСУ / телеграм

Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично у кожному куточку - у шафах, ящиках, нішах. Також вилучено документи, що підтверджують незаконну діяльність посадових осіб та відмивання ними грошей через різноманітні бізнес-проєкти.

Під час слідчих дій чиновниця намагалася позбавитися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйона доларів через вікно. Також правоохоронці виявили, що сім'ї топчиновників належать чималі статки.

Гроші, знайдені у підозрюваних, які допомагали ухилянтам. Фото: ДБР

Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному з парків Хмельницького.

За кордоном у їх власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках сім'я також накопичила майже 2,3 млн доларів США. Усі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Гроші, знайдені у підозрюваних, які допомагали ухилянтам. Фото: ДБР

Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років із конфіскацією всього майна. Нагадаємо, колишньому військовому загрожує 10 років в'язниці, у нього знайшли «зайві» активи та доходи більш ніж на 140 мільйонів гривень.

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