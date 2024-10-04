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Журналист, пострадавший при атаке оккупантов в Краматорске, вышел из комы

04 октября 2024, 16:43

Журналист, пострадавший при атаке оккупантов в Краматорске, вышел из комы

Иван Любиш-Кирдей. Иван Любиш-Кирдей.

Журналист Reuters Иван Любиш-Кирдей вышел из комы после российского удара по гостинице в Краматорске. Журналист уже говорит, однако он испытывает сложности.   

Об этом пишет жена журналиста Мария Семенченко: 

«Конечно, это только начало его возвращения к самому себе, но в основном он всех узнает, отвечает на несложные вопросы и многое помнит. Говорить ему трудно (у него сломана челюсть плюс лекарства), и так же трудно держать зрительный контакт, поэтому он говорит с закрытыми глазами».

Она отметила, что у Ивана впереди еще несколько операций и долгая реабилитация. Сейчас он отрывисто помнит факты из своей жизни, что-то забывает, добавила Мария. 

Журналист пострадал во время ракетного удара российских войск по гостинице в Краматорске в ночь с 24 на 25 августа.

Войска России нанесли ракетный удар по гостинице в Краматорске поздним вечером 24 августа. По предварительным данным, ударили баллистической ракетой «Искандер-М». Из-под завалов отеля «Сапфир» в Краматорске достали тело гражданина Великобритании — сотрудника информационного агентства Reuters.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины), сообщила прокуратура.

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