Под завалами гостиницы в Карматорске нашли погибшего сотрудника Reuters из Британии

Последствия удара по отелю «Сапфир» в Краматорске. Фото: ГСЧС

Из-под завалов отеля «Сапфир» в Краматорске вытащили гражданина Великобритании — сотрудника информационного агентства Reuters.



Поисково-спасательные работы завершены, сообщает ГСЧС.



Ранения различной степени тяжести получили шесть человек. Среди раненых — четверо журналистов Reuters и двое местных жителей, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Войска России нанесли ракетный удар по гостинице в Краматорске поздним вечером 24 августа. По предварительным данным, ударили баллистической ракетой «Искандер-М».



Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины), сообщила прокуратура.