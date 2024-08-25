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Под завалами гостиницы в Карматорске нашли погибшего сотрудника Reuters из Британии

25 августа 2024, 21:15

Под завалами гостиницы в Карматорске нашли погибшего сотрудника Reuters из Британии

Последствия удара по отелю «Сапфир» в Краматорске. Фото: ГСЧС Последствия удара по отелю «Сапфир» в Краматорске. Фото: ГСЧС

Из-под завалов отеля «Сапфир» в Краматорске вытащили гражданина Великобритании — сотрудника информационного агентства Reuters.

Поисково-спасательные работы завершены, сообщает ГСЧС.

Ранения различной степени тяжести получили шесть человек. Среди раненых — четверо журналистов Reuters и двое местных жителей, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Войска России нанесли ракетный удар по гостинице в Краматорске поздним вечером 24 августа. По предварительным данным, ударили баллистической ракетой «Искандер-М».

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины), сообщила прокуратура.

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