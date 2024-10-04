Журналіст, який постраждав під час атаки окупантів у Краматорську, вийшов з коми

Іван Любіш-Кірдей.

Журналіст Reuters Іван Любіш-Кірдей вийшов із коми після російського удару по готелі у Краматорську. Журналіст уже говорить, однак він зазнає складнощів.



Про це пише дружина журналіста Марія Семенченко: «Звичайно, це лише початок його повернення до самого себе, але здебільшого він усіх дізнається, відповідає на нескладні запитання та багато пам'ятає. Говорити йому важко (у нього зламана щелепа плюс ліки), і так само важко тримати зоровий контакт, тому він говорить із заплющеними очима».



Вона зазначила, що у Івана попереду ще кілька операцій та тривала реабілітація. Зараз він уривчасто пам'ятає факти зі свого життя, щось забуває, додала Марія.



Журналіст постраждав під час ракетного удару російських військ по готелю у Краматорську в ніч із 24 на 25 серпня.

Війська Росії завдали ракетного удару по готелі у Краматорську пізно ввечері 24 серпня. За попередніми даними, ударили балістичною ракетою «Іскандер-М». З-під завалів готелю «Сапфір» у Краматорську дістали тіло громадянина Великобританії — співробітника інформаційного агентства Reuters.



Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомила прокуратура.