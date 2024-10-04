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Последний энергоблок подключат после ремонта в середине октября

04 октября 2024, 21:15

Последний энергоблок подключат после ремонта в середине октября

По состоянию на 4 октября из 9 украинских атомных энергоблоков только один еще находится в плановом ремонте. Об этом в эфире марафона «Единые новости» заявил и.о. председателя правления НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, передает Укринформ.

«Основным вопросом было перегрузить все энергоблоки (имеется в виду перегрузка топлива - ред.), чтобы мы ими работали. Это 9 энергоблоков, находящихся на подконтрольной территории Украины. Остался один энергоблок (в ремонте - ред.), который будет подключен в середине октября», — сказал Котин.

По его словам, для каждой АЭС определено по 100 мероприятий подготовки к отопительному сезону.



Ранее сообщалось, что Запорожская атомная электростанция в городе Энергодар пребывает в очередной раз на грани блэкаута.

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