Последний энергоблок подключат после ремонта в середине октября

По состоянию на 4 октября из 9 украинских атомных энергоблоков только один еще находится в плановом ремонте. Об этом в эфире марафона «Единые новости» заявил и.о. председателя правления НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, передает Укринформ.



«Основным вопросом было перегрузить все энергоблоки (имеется в виду перегрузка топлива - ред.), чтобы мы ими работали. Это 9 энергоблоков, находящихся на подконтрольной территории Украины. Остался один энергоблок (в ремонте - ред.), который будет подключен в середине октября», — сказал Котин.



По его словам, для каждой АЭС определено по 100 мероприятий подготовки к отопительному сезону.







Ранее сообщалось, что Запорожская атомная электростанция в городе Энергодар пребывает в очередной раз на грани блэкаута.