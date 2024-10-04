Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Останній енергоблок під'єднають після ремонту в середині жовтня

04 жовтня 2024, 21:15

Останній енергоблок під'єднають після ремонту в середині жовтня

Станом на 4 жовтня з 9 українських атомних енергоблоків лише один ще перебуває у плановому ремонті. Про це в ефірі марафону «Єдині новини» заявив в.о. голови правління НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, повідомляє Укрінформ.

«Основним питанням було перевантажити усі енергоблоки (мається на увазі перевантаження палива - ред.), щоб ми ними працювали. Це 9 енергоблоків, що знаходяться на підконтрольній території України. Залишився один енергоблок (у ремонті - ред.), який буде підключений у середині жовтня», - сказав Котін.

За його словами, для кожної АЕС визначено по 100 заходів підготовки до опалювального сезону.



Раніше повідомлялося, що Запорізька атомна електростанція у місті Енергодар перебуває в черговий раз на межі блекауту.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Петро Котін
Місця
Україна
Інше
АЕС ЗАЕС Енергетика енергетична інфраструктура

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:55
Україна завдала удару в районі Донецька: знищено 20 військових, серед них 6 офіцерів КНДР — ЗМІ
16:41
У Маріуполі війська РФ облаштували базу з великим складом боєприпасів поблизу житлового кварталу. Де вона знаходиться
13:28
Поліція встановила ряд військових злочинців, які катують заручників у колонії Горлівки
12:38
«Народною радою ДНР» тепер керує росіянин, який з'явився у Донецьку в 2014 році
12:07
У лісостепу окупованої Донеччини за добу суттєво зменшилась кількість пожеж
09:39
Масштабні лісові пожежі на окупованій Луганщині: вогонь знищив ще одне селище – ОВА
09:28
Окупанти продовжують активно вивозити українські ресурси через порт Маріуполя — Андрющенко
08:47
Не змогла вийти з квартири: Горлівчанку врятували на даху будинку після удару безпілотника
23:49
«ДНР» заявила про поранення 8 осіб за день, одна людина загинула
23:11
Головне за день: Як ЗСУ виходили з Вугледару. Україна може стати 33-м членом НАТО
21:45
Води немає в кранах, але вона б'є ключем із люка — жителі Макіївки набирають воду з калюжі
20:00
Будівлю окупаційної адміністрації у Горлівці атакував дрон
17:30
Особисто брала участь у катуванні мирних заручників: дружину бойовика Безлера підозрюють у порушенні законів війни
17:02
У Горлівці безпілотник атакував дах будинку: загинув чоловік, згоріло авто
15:30
Пушилін заочно отримав ще одну підозру — за незаконну мобілізацію в окупації
14:58
«Озера з відходів»: у Маріуполі окупанти вже більше двох років не можуть вирішити проблеми з каналізацією
12:12
Український спротив зафіксував транспортування ракет до комплексу С-300 у Криму
23:00
Головне за день: ЗСУ вийшли з Вугледару. У Бердянську підірвали суддю
22:25
Путін призначив бойовика «ДНР» Артема Жогу своїм представником на Уралі
21:15
У Горлівці трьох людей поранено під обстрілами — «ДНР»
усі новини
22:03
Непрямі втрати економіки України з початку повномасштабної війни перевищили трильйон доларів
21:15
Останній енергоблок під'єднають після ремонту в середині жовтня
20:25
49 жителів Донеччини евакуйовано до Закарпатської та Київської областей
19:55
Україна завдала удару в районі Донецька: знищено 20 військових, серед них 6 офіцерів КНДР — ЗМІ
19:15
Президент зустрівся з військовими, які воюють у Курській області
18:35
Війська РФ обстріляли село в Краматорському районі
17:40
На території Білорусі впав безпілотник «Шахед»
16:57
«Намагаються дотиснути та окупувати повністю»: у DeepState розповіли про ситуацію на Покровському напрямку
16:43
Журналіст, який постраждав під час атаки окупантів у Краматорську, вийшов з коми
16:41
У Маріуполі війська РФ облаштували базу з великим складом боєприпасів поблизу житлового кварталу. Де вона знаходиться
15:54
Хотів здати окупантам позиції ЗСУ під Покровськом: на Донеччині затримали чоловіка
15:40
Начальниця Хмельницького МСЕК «заробила» понад 6 млн доларів на ухилянтах
14:43
Потрапили під ракетний удар: в Донецькій обалсті попрощалися із загиблими поліцейськими
14:42
Строки скорочені: Військовозобов'язані тепер мають звертатися до ТЦК через 7-10 днів після отримання повістки поштою
14:10
У Покровську знищені 80% критичної інфраструктури: росіяни перед зимою залишають місто без світла, води та газу
13:28
Поліція встановила ряд військових злочинців, які катують заручників у колонії Горлівки
12:38
«Народною радою ДНР» тепер керує росіянин, який з'явився у Донецьку в 2014 році
12:07
У лісостепу окупованої Донеччини за добу суттєво зменшилась кількість пожеж
11:26
Армія РФ вночі з РСЗВ «Смерч» вдарила по Лиману: пошкоджені багатоквартирний будинок та магазин
11:11
За добу понад два десятки будинків пошкоджено російськими снарядами в Донецькій області
усі новини
ВІДЕО
Сьогодні евакуювали ще 49 мешканців Донеччини. Фото: кадр із відео 49 жителів Донеччини евакуйовано до Закарпатської та Київської областей
04 жовтня, 20:25
Зеленський зустрівся з військовими, що воюють у Курській області. Фото: кадр із відео Президент зустрівся з військовими, які воюють у Курській області
04 жовтня, 19:15
Момент «прильоту» російського БпЛА у Білорусі. Фото: кадр із відео На території Білорусі впав безпілотник «Шахед»
04 жовтня, 17:40
Начальниця Хмельницького МСЕК заробила понад $6 млн на ухилянтах. Фото: ДБР Начальниця Хмельницького МСЕК «заробила» понад 6 млн доларів на ухилянтах
04 жовтня, 15:40
Прощання із загиблими поліцейськими в Донецькій області. Фото: Національна поліція Потрапили під ракетний удар: в Донецькій обалсті попрощалися із загиблими поліцейськими
04 жовтня, 14:43
Підрив авто «начальника фізичної охорони» захопленої ЗАЕС Андрія Короткого. Фото: кадр із відео В Енергодарі підірвали «начальника фізичної охорони» захопленої ЗАЕС
04 жовтня, 11:06
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір