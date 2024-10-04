Останній енергоблок під'єднають після ремонту в середині жовтня

Станом на 4 жовтня з 9 українських атомних енергоблоків лише один ще перебуває у плановому ремонті. Про це в ефірі марафону «Єдині новини» заявив в.о. голови правління НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, повідомляє Укрінформ.



«Основним питанням було перевантажити усі енергоблоки (мається на увазі перевантаження палива - ред.), щоб ми ними працювали. Це 9 енергоблоків, що знаходяться на підконтрольній території України. Залишився один енергоблок (у ремонті - ред.), який буде підключений у середині жовтня», - сказав Котін.



За його словами, для кожної АЕС визначено по 100 заходів підготовки до опалювального сезону.







Раніше повідомлялося, що Запорізька атомна електростанція у місті Енергодар перебуває в черговий раз на межі блекауту.