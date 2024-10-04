В Энергодаре подорвали «начальника физической охраны» захваченной ЗАЭС

Подрыв авто «начальника физической охраны» захваченной ЗАЭС Андрея Короткого. Фото: кадр из видео

4 октября около 07:00 в Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился – «начальник физической охраны» оккупированной Запорожской атомной электростанции Андрей Короткий. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



«Короткий — коллаборант, причастный к организации и исполнению военных преступлений и репрессий против украинцев в оккупации», — заявили в спецслужбе.



По данным ГУР, после захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами, выдал россиянам списки работников станции с их персональными данными, указав на людей с проукраинской позицией. Участвовал в репрессиях против персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских в Энергодаре.



Постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Как член партии Путина «Единая Россия» возглавлял в Энергодаре так называемый «Совет депутатов».

Напомним, что 2 октября в оккупированном Бердянске ликвидировали судью-предателя Виталия Ломейко, который причастен к репрессиям и военным преступлениям.