Косвенные потери экономики Украины с начала полномасштабной войны превысили триллион долларов

С начала полномасштабного вторжения общая сумма косвенных потерь для Украины, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оценивается в $1,164 трлн и $385,7 млрд соответственно. Данные опубликовала Киевская школа экономики (KSE).



По подсчетам аналитической команды KSE, наибольшие суммы косвенных потерь по объему выручки касаются продуктивных секторов, в частности торговли ($450,5 млрд), промышленности вместе со строительством и услугами ($409,9 млрд), а также сельского хозяйства ($83,1 млрд).



Важные инфраструктурные секторы также понесли значительные потери, в частности энергетика ($43,1 млрд) и транспорт ($38,8 млрд). Кроме потерь в выручке, экономика Украины несет значительные дополнительные расходы.

Инфографика косвенных потерь экономики Украины с начала полномасштабной войны. Фото: Укринформ

Наибольшие из них приходятся на разминирование ($42 млрд) и жилой сектор ($22,4 млрд). В жилищном секторе основные расходы связаны с дополнительными расходами граждан на аренду жилья ($15,4 млрд).



В то же время выросли и продолжают расти расходы государства на социальные выплаты, которые составляют $10 млрд. На демонтаж разрушенных объектов и вывоз отходов по всем секторам приходится $13,4 млрд.



Потери также охватывают другие секторы, такие как здравоохранение ($11,4 млрд), образование и наука ($14,5 млрд), финансовый сектор ($4,3 млрд), культура, спорт и туризм ($7,3 млрд), а также цифровая инфраструктура и IT-сектор ($19,3 млрд).



Значительное давление на экономику также оказывает необходимость восстановления жилищно-коммунального хозяйства, где косвенные потери оцениваются в $7,7 млрд.