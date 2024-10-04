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Непрямі втрати економіки України з початку повномасштабної війни перевищили трильйон доларів

04 жовтня 2024, 22:03

Непрямі втрати економіки України з початку повномасштабної війни перевищили трильйон доларів

Від початку повномасштабного вторгнення загальна сума непрямих втрат для України, включно з поточними та прогнозованими втратами виторгу і доданої вартості, оцінюється в $1,164 трлн та $385,7 млрд відповідно. Дані опублікувала Київська школа економіки (KSE).

За підрахунками аналітичної команди KSE, найбільші суми непрямих втрат за обсягом виторгу стосуються продуктивних секторів, зокрема торгівлі ($450,5 млрд), промисловості разом із будівництвом та послугами ($409,9 млрд), а також сільського господарства ($83,1 млрд).

Важливі інфраструктурні сектори також зазнали значних втрат, зокрема енергетика ($43,1 млрд) та транспорт ($38,8 млрд). Окрім втрат у виторгу, економіка України несе значні додаткові витрати.

Інфографіка непрямих втрат економіки України від початку повномасштабної війни. Фото: Укрінформ

Найбільші з них припадають на розмінування ($42 млрд) та житловий сектор ($22,4 млрд). У житловому секторі основні витрати пов’язані з додатковими витратами громадян на оренду житла ($15,4 млрд).

Водночас зросли й продовжують зростати витрати держави на соціальні виплати, які становлять $10 млрд. На демонтаж зруйнованих об’єктів та вивіз відходів за всіма секторами припадає $13,4 млрд.

Втрати також охоплюють інші сектори, як-от охорона здоров’я ($11,4 млрд), освіта та наука ($14,5 млрд), фінансовий сектор ($4,3 млрд), культура, спорт та туризм ($7,3 млрд), а також цифрова інфраструктура та IT-сектор ($19,3 млрд).

Значний тиск на економіку також чинить необхідність відновлення житлово-комунального господарства, де непрямі втрати оцінюються у $7,7 млрд.

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