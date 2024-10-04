В Николаевской и Сумской областях прогремели взрывы

Российские войска выпустили три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, взрывы прогремели на Николаевщине и Сумской области. Об этом написал канал мониторинг авиации РФ Monitor.



«Было применено две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 по Николаеву. Одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 по Конотопскому району Сумской области», — говорится в сообщении.



Командование Воздушных силы ВСУ также предупредило украинцев о запуске ракет в сторону Николаевской и Сумской областей.