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В Николаевской и Сумской областях прогремели взрывы

04 октября 2024, 22:55

В Николаевской и Сумской областях прогремели взрывы

Российские войска выпустили три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, взрывы прогремели на Николаевщине и Сумской области. Об этом написал канал мониторинг авиации РФ Monitor.

«Было применено две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 по Николаеву. Одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 по Конотопскому району Сумской области», — говорится в сообщении. 

Командование Воздушных силы ВСУ также предупредило украинцев о запуске ракет в сторону Николаевской и Сумской областей.

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Ракетный удар Х-59/69

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