У Миколаївській та Сумській областях прогриміли вибухи

Російські війська випустили три керовані авіаційні ракети Х-59/69, вибухи пролунали на Миколаївщині та Сумській області. Про це написав канал моніторингу авіації РФ Monitor.



«Було застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 по Миколаєву. Одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 по Конотопському району Сумщини», — йдеться в повідомленні.



Раніше Командування Повітряних сил ВСУ також попередило українців про запуск ракет у бік Миколаївської та Сумської областей.