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У Миколаївській та Сумській областях прогриміли вибухи

04 жовтня 2024, 22:55

У Миколаївській та Сумській областях прогриміли вибухи

Російські війська випустили три керовані авіаційні ракети Х-59/69, вибухи пролунали на Миколаївщині та Сумській області. Про це написав канал моніторингу авіації РФ Monitor.

«Було застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 по Миколаєву. Одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 по Конотопському району Сумщини», — йдеться в повідомленні.

Раніше Командування Повітряних сил ВСУ також попередило українців про запуск ракет у бік Миколаївської та Сумської областей.

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ракетний удар Х-59/69

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