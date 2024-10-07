Бои за Торецк продолжаются: оккупант зашел на восточную окраину города

В Торецке Донецкой области продолжаются горячие бои, ситуация нестабильна, сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» майор Анастасия Бобовникова. Она отметила, что бои ведутся буквально за каждый подъезд в городе.



По словам Бобовниковой, сейчас трудно оценить в процентном соотношении, какую часть города контролирует оккупант, ведь обстановка быстро меняется.



«Россияне зашли на восточную окраину города и несколько продвинулись по улице Центральной в направлении шахты Центральная. Но ситуация постоянно меняется — то мы отбиваем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши», — сообщила она в эфире национального телемарафона.



Говоря о ситуации в районе Нью-Йорка, спикер указала, что сейчас идут бои за поселок Нелиповка к северо-западу от населенного пункта.



«Тактика похожа на такую, как оккупанты применяют в Торецке — артиллерия, ровняют город с землей из артиллерии и штурмуют малыми группами (3-5 человек), штурмы постоянно в течение суток», — добавила она.



Кроме того, остается сложной, но контролируемой ситуация в районе Часов Яра. По словам Бобовниковой, там стоят сильные подразделения, не дающие продвигаться российским войскам.

В городе Торецк, где остаются около 1,5 тысячи человек, там — сложная гуманитарная ситуация.



Прифронтовой город полон руин. Украинские военные показали кадры, снятые беспилотником.