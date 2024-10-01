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В Угледар, Торецк и еще несколько городов Донетчины уже не доезжает гуманитарная помощь — ситуация крайне сложная

01 октября 2024, 11:15

В Угледар, Торецк и еще несколько городов Донетчины уже не доезжает гуманитарная помощь — ситуация крайне сложная

Все дети уже эвакуированы из Угледара Донецкой области. Тем не менее в городе остаются 107 мирных жителей. Об этом сообщили в областной военной администрации. Там подчеркнули, что бои ведутся уже в городской черте, оставаться в Угледаре небезопасно.

«В Угледаре до сих пор остаются 107 человек. К счастью, всех детей оттуда уже эвакуировали. Бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно», — сообщил глава ДонОВА Вадим Филашкин. 

В город очень сложно довезти воду, продукцию, лекарства — ситуация крайне тяжелая. 

В городе Торецк, где остаются около 1,5 тысячи человек, такая же сложная гуманитарная ситуация. 

В Покровске остаются 14 тысяч человек, среди которых 105 детей. 

В Часов Яре остаются 441 человек.  

Филашкин напомнил, что в области продолжается обязательная эвакуация из особо небезопасных районов, приближенных к линии фронта. 

Если на начало полномасштабного вторжения на Донетчине проживали 1,9 млн человек, то сейчас — 350 тысяч человек.

Напомним, что российская армия продвинулась в Угледаре. В городе тяжелая ситуация, сообщил военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов.

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