Все дети уже эвакуированы из Угледара Донецкой области. Тем не менее в городе остаются 107 мирных жителей. Об этом сообщили в областной военной администрации. Там подчеркнули, что бои ведутся уже в городской черте, оставаться в Угледаре небезопасно.



«В Угледаре до сих пор остаются 107 человек. К счастью, всех детей оттуда уже эвакуировали. Бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно», — сообщил глава ДонОВА Вадим Филашкин.



В город очень сложно довезти воду, продукцию, лекарства — ситуация крайне тяжелая.



В городе Торецк, где остаются около 1,5 тысячи человек, такая же сложная гуманитарная ситуация.



В Покровске остаются 14 тысяч человек, среди которых 105 детей.



В Часов Яре остаются 441 человек.



Филашкин напомнил, что в области продолжается обязательная эвакуация из особо небезопасных районов, приближенных к линии фронта.



Если на начало полномасштабного вторжения на Донетчине проживали 1,9 млн человек, то сейчас — 350 тысяч человек.

Напомним, что российская армия продвинулась в Угледаре. В городе тяжелая ситуация, сообщил военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов.