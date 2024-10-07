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Бої за Торецьк продовжуються: окупант зайшов на східну околицю міста

07 жовтня 2024, 23:10

Бої за Торецьк продовжуються: окупант зайшов на східну околицю міста

У Торецьку на Донеччині тривають гарячі бої, ситуація нестабільна, повідомила прессекретарка оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» майор Анастасія Бобовнікова. Вона зазначила, що бої точаться буквально за кожен під'їзд у місті.

 За словами Бобовникової, зараз важко оцінити у відсотковому співвідношенні, яку частину міста контролює окупант, адже ситуація швидко змінюється.

 «Росіяни зайшли на східну околицю міста та дещо просунулися вулицею Центральною у напрямку шахти Центральна. Але ситуація постійно змінюється — ми відбиваємо в них вогневі пункти, то вони десь знищують наші», — повідомила вона в ефірі національного телемарафону.

Говорячи про ситуацію в районі Нью-Йорка, спікерка вказала, що зараз точаться бої за селище Нелипівка на північний захід від населеного пункту.

«Тактика схожа на таку, як окупанти застосовують у Торецьку — артилерія, рівнюють місто із землею з артилерії і штурмують малими групами (3-5 осіб), штурми івдбуваються постійно протягом доби», — додала вона.

Крім того, залишається складною, але контрольованою ситуація в районі Часового Яру. За словами Бобовникової, там стоять сильні підрозділи, які не дають просуватися російським військам.

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