Оккупанты через порт Мариуполя украли 180 тысяч тонн украинского зерна

За 2024 год российские оккупанты вывезли 180 тысяч тонн ворованного украинского зерна через порт временно оккупированного Мариуполя Донецкой области. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль 8 октября во время заседания.



«В то же время Россия продолжает использовать продовольствие как элемент агрессии. Только через порт Мариуполя в этом году враг вывез более 180 тыс. тонн украденного украинского зерна. Происходит ограбление временно оккупированных территорий для того, чтобы на украденные деньги финансировать захватническую войну», — отметил он.



По словам Шмыгаля, Украина готова и в дальнейшем выполнять функцию одного из ключевых гарантов глобальной продовольственной безопасности.



«Уже намолочено почти 57 млн тонн нового урожая зерновых, масличных культур и сахарной свеклы. Украина выращивает гораздо больше, чем может потребить. Поэтому мы помогаем странам на разных континентах», — резюмировал премьер.



Ранее мы писали, что оккупационная власть «ДНР» продолжает помогать российским компаниям вывозить краденое украинское зерно судами через порт оккупированного Мариуполя. В «ДНР» заявили, что сельхозпродукция составила более половины перевалки грузов порта Мариуполя в этом году.