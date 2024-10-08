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Окупанти через порт Маріуполя вкрали 180 тисяч тонн українського зерна

08 жовтня 2024, 17:57

Окупанти через порт Маріуполя вкрали 180 тисяч тонн українського зерна

За 2024 рік російські окупанти вивезли 180 тисяч тонн краденого українського зерна через порт тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області. Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 8 жовтня під час засідання.

«Водночас, Росія продовжує використовувати продовольство як елемент агресії. Лише через порт Маріуполя цього року ворог вивіз понад 180 тис. тонн вкраденого українського зерна. Відбувається пограбування тимчасово окупованих територій для того, щоб на вкрадені гроші фінансувати загарбницьку війну», — зазначив він.

За словами Шмигаля, Україна готова й надалі виконувати функцію одного із ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки.

«Вже намолочено майже 57 млн тонн нового врожаю зернових, олійних культур та цукрових буряків. Україна вирощує набагато більше, ніж може зажадати. Тому ми допомагаємо країнам різних континентів», — резюмував прем'єр.

 Раніше ми писали, що окупаційна влада ДНР продовжує допомагати російським компаніям вивозити крадене українське зерно суднами через порт окупованого Маріуполя. У «ДНР» заявили, що сільгосппродукція склала понад половину перевалки вантажів порту Маріуполя цього року.

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