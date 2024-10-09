Окупанти знову вдарили по Чорноморську безпілотниками: постраждали п'ятеро людей

Росіяни атакували Одеську область. Фото: прокуратура

У ніч проти 9 жовтня російські окупанти вкотре обстріляли Чорноморськ Одеської області. Внаслідок атак п'ять людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури та начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



«Наші сили ППО знищили більшість цілей. Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад дев'ятиповерхівки, без подальшого займання. Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовано у стані середнього ступеня тяжкості», — зазначив Кіпер.





За його словами, також сталося загоряння мансардного поверху недобудови. Пожежу площею 400 м² оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу однієї з медичних установ.



У прокуратурі уточнили, що РФ атакувала Чорноморськ на Одещині.



За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що 9 жовтня вночі на Півдні України під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 4 ворожі дрони-камікадзе «Шахед».



Нагадаємо, 8 жовтня в Чорноморську, внаслідок атаки «шахедів», сталося займання квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах.