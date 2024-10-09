Военные ВМС показали момент сбития БпЛА «Шахед»

Момент сбития «Шахедов». Фото: кадр из видео

Сегодня ночью на Юге Украины во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины были сбиты 4 вражеских дрона-камикадзе «Шахед». Об этом сообщили на странице Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в телеграмме.







«Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!», — заявили в ВМС ВСУ.







Ранее стало известно, что украинские военные сбили 21 из 22 ударных БпЛА россиян. Напомним, россияне атаковали баллистикой Полтавскую область, повредив промышленный объект.

Момент сбития «Шахедов». Фото: кадр из видео

Момент сбития «Шахедов». Фото: кадр из видео

Момент сбития «Шахедов». Фото: кадр из видео

Момент сбития «Шахедов». Фото: кадр из видео

Также российские оккупанты ударили по гериатрическому центру на Херсонщине, пострадали двое медработников.