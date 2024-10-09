В результате обстрелов РФ на Харьковщине погибли пять человек и 32 получили ранения

Результат обстрелов РФ в Харьковской области. Фото: Нацполиция

Из-за российских обстрелов в Харьковской области пять человек погибли, еще 32 — ранены. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

За прошедшие сутки российские военные наносили удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов.

8 октября враг дважды обстрелял Харьков ракетами и ФАБ-250 с УМПК - погибли двое гражданских людей, еще 31 человек ранен.

В селе Кругляковка из-за ударов россиян погибла женщина, еще одна мирная жительница ранена.

Из РСЗО оккупанты обстреляли село Петропавловка - погиб мужчина.

Из-за удара КАБом в селе Боровская Андреевка также погиб гражданский мужчина.

Результат обстрелов РФ в Харьковской области. Фото: Нацполиция

Результат обстрелов РФ в Харьковской области. Фото: Нацполиция

Результат обстрелов РФ в Харьковской области. Фото: Нацполиция

Результат обстрелов РФ в Харьковской области. Фото: Нацполиция

Напомним, российская авиация сбросила авиабомбу на многоэтажку в Харькове: два человека погибли, еще три – ранены.