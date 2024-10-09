В результате обстрелов РФ на Харьковщине погибли пять человек и 32 получили ранения

Из-за российских обстрелов в Харьковской области пять человек погибли, еще 32 — ранены. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
За прошедшие сутки российские военные наносили удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов.
Результат обстрелов РФ в Харьковской области. Фото: Нацполиция
Результат обстрелов РФ в Харьковской области. Фото: Нацполиция
Результат обстрелов РФ в Харьковской области. Фото: Нацполиция
Результат обстрелов РФ в Харьковской области. Фото: Нацполиция
Напомним, российская авиация сбросила авиабомбу на многоэтажку в Харькове: два человека погибли, еще три – ранены.
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