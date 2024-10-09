Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині загинули п'ятеро людей і 32 дістали поранення

09 жовтня 2024, 12:58

Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині загинули п'ятеро людей і 32 дістали поранення

Результат обстрілів РФ у Харківській області. Фото: Нацполіція Результат обстрілів РФ у Харківській області. Фото: Нацполіція

Через російські обстріли на Харківщині п'ятеро людей загинули, ще 32 — поранені. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Минулої доби російські військові завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів.

  • 8 жовтня ворог двічі обстріляв Харків ракетами та ФАБ-250 з УМПК - загинули двоє цивільних людей, ще 31 людина поранена.
  • У селі Кругляківка через удари росіян загинула цивільна жінка, ще одна мирна мешканка поранена.
  • З РСЗВ окупанти обстріляли село Петропавлівка - загинув цивільний чоловік.
  • Через удар КАБом у селі Борівська Андріївка загинув цивільний чоловік.

Результат обстрілів РФ у Харківській області. Фото: Нацполіція

Результат обстрілів РФ у Харківській області. Фото: Нацполіція

Результат обстрілів РФ у Харківській області. Фото: Нацполіція

Результат обстрілів РФ у Харківській області. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, російська авіація скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Харкові : дві людини загинули, ще троє - поранені.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Харків Харківська область
Інше
Війна РСЗВ ФАБ-250 КАБ Обстріли Харківської області

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Як ЗСУ евакуювали з Вугледару. Понад 30 поранених у Харкові
17:57
Окупанти через порт Маріуполя вкрали 180 тисяч тонн українського зерна
23:33
Головне за день: Удар по нафтотерміналу РФ у Криму. 20 поранених у Херсоні
21:34
«ДНР»: Якість очищення стічних вод в окупації «кульгає»
19:25
Обстріл Горлівки: поранено жінку, знеструмлено фільтрувальну станцію
18:22
Суд РФ ув'язнив у колонію мешканку Маріуполя за звинуваченням у підготовці теракту
11:11
Сім'ю офіцера ВМС України евакуювали з Криму під носом у ФСБ
22:00
Головне за день: Атака на Костянтинівку та Краматорськ. Наслідки захоплення Вугледару
23:00
Головне за день: У Вугледарі ще залишаються люди. Окупанти продовжують атакувати Донеччину
15:59
«ДНР»: Дрони атакують Горлівку
13:53
ЗСУ вдарили по трьох командних пунктах військ РФ, один з них — в Авдіївці ►
11:29
Окупанти кажуть, що поки що не можуть евакуювати із захопленого Вугледару мирних жителів
09:54
У Горлівці знову атакували будівлю окупаційної адміністрації
09:00
В окупованій Горлівці дрон атакував автобус, є поранені
23:00
Головне за день: В Енергодарі підірвали «начальника охорони» ЗАЕС. Армія РФ підходить до центру Торецька
22:35
Вуглецю захоплено. Скільки РФ готова виділити на захоплені регіони у 2025 році – дайджест окупації ►
19:55
Україна завдала удару в районі Донецька: знищено 20 військових, серед них 6 офіцерів КНДР — ЗМІ
16:41
У Маріуполі війська РФ облаштували базу з великим складом боєприпасів поблизу житлового кварталу. Де вона знаходиться
13:28
Поліція встановила ряд військових злочинців, які катують заручників у колонії Горлівки
12:38
«Народною радою ДНР» тепер керує росіянин, який з'явився у Донецьку в 2014 році
усі новини
16:20
Пропагандисти РФ заявили про «зникнення» цілої бригади ЗСУ на Покровському напрямку: у Генштабі відповіли
15:59
Литва передасть 13 млн євро на відновлення України
15:35
Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії: обговорили гуманітарне розмінування та реабілітацію дітей
15:17
«Українська правда» заявила про системний тиск з боку Офісу президента
14:57
Бійці НГУ за два тижні знищили 36 танків на Харківському напрямку
14:18
Засідання у форматі «Рамштайн» відкладено, нову дату визначають — ЗМІ
13:37
Рада підтримала перейменування двох міст на Одещині та Миколаївщині
12:58
Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині загинули п'ятеро людей і 32 дістали поранення
12:57
Армія РФ вдарила безпілотником по селу Ясна Поляна: є постраждалий
12:07
ЗСУ вразили військовий арсенал окупантів зі снарядами КНДР у Брянській області — Генштаб
11:55
Через бої на Донеччині знеструмлено 4,7 тис. абонентів у 6 населених пунктах
11:51
Окупанти знову вдарили по Чорноморську безпілотниками: постраждали п'ятеро людей
11:30
Верховна Рада заборонила мобілізацію громадян 18-25 років
10:49
Армія РФ понад 10 разів обстріляла Донеччину за добу: пошкоджено будинки, є постраждалі
10:48
СБУ: Коригувальника позицій ЗСУ на Покровському напрямку завербували через сайт знайомств
10:15
Військові ВМС показали момент збиття БпЛА «Шахед»
09:59
Росіяни атакували балістикою по Полтавщині: пошкоджено промисловий об'єкт
09:22
Окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщині: постраждали двоє медпрацівників
08:40
Обстріли Донецької області: один загиблий та 11 поранених за добу
08:18
Українська ППО вночі збила 21 російський БпЛА
усі новини
ВІДЕО
Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії. Фото: кадр із відео Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії: обговорили гуманітарне розмінування та реабілітацію дітей
09 жовтня, 15:35
За 2 тижні на Харківському напрямку знищено 36 танків. Фото: кадр із відео Бійці НГУ за два тижні знищили 36 танків на Харківському напрямку
09 жовтня, 14:57
Момент збиття «Шахедів». Фото: кадр із відео Військові ВМС показали момент збиття БпЛА «Шахед»
09 жовтня, 10:15
Арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області атакували БпЛА Арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області атакували БпЛА
09 жовтня, 07:24
Пожежа на нафтобазі у Феодосії. Фото: соцмережі Атака на нафтобазу у Феодосії: ЗСУ вдарили по ній ракетами ATACMS, там вибухнула ще одна цистерна
08 жовтня, 22:39
Штурм російських військ на Донеччині. Фото: кадр із відео Українські десантники відбили штурм військ РФ на Донеччині: знищені танки, БТР та БМП
08 жовтня, 21:12

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір