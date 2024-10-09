Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині загинули п'ятеро людей і 32 дістали поранення

Через російські обстріли на Харківщині п'ятеро людей загинули, ще 32 — поранені. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
Минулої доби російські військові завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів.
Результат обстрілів РФ у Харківській області. Фото: Нацполіція
Результат обстрілів РФ у Харківській області. Фото: Нацполіція
Результат обстрілів РФ у Харківській області. Фото: Нацполіція
Результат обстрілів РФ у Харківській області. Фото: Нацполіція
Нагадаємо, російська авіація скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Харкові : дві людини загинули, ще троє - поранені.
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