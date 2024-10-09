Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині загинули п'ятеро людей і 32 дістали поранення

Результат обстрілів РФ у Харківській області. Фото: Нацполіція

Через російські обстріли на Харківщині п'ятеро людей загинули, ще 32 — поранені. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Минулої доби російські військові завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів.

8 жовтня ворог двічі обстріляв Харків ракетами та ФАБ-250 з УМПК - загинули двоє цивільних людей, ще 31 людина поранена.

У селі Кругляківка через удари росіян загинула цивільна жінка, ще одна мирна мешканка поранена.

З РСЗВ окупанти обстріляли село Петропавлівка - загинув цивільний чоловік.

Через удар КАБом у селі Борівська Андріївка загинув цивільний чоловік.

Результат обстрілів РФ у Харківській області. Фото: Нацполіція

Результат обстрілів РФ у Харківській області. Фото: Нацполіція

Результат обстрілів РФ у Харківській області. Фото: Нацполіція

Результат обстрілів РФ у Харківській області. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, російська авіація скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Харкові : дві людини загинули, ще троє - поранені.