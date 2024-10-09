Рада поддержала переименование двух городов в Одесской и Николаевской областях

В Верховной Раде Украины в среду, 9 октября, народные депутаты поддержали переименование украинских городов. Только два города получили необходимое количество голосов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.



Как отмечается, Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области теперь будет называться Пивденноукраинск. Южное Одесского района Одесской области переименовали в Пивденное.



Кроме того, не удалось переименовать такие города:

Первомайск Первомайского района Николаевской области на город Ольвиополь;

Первомайск Первомайского района Николаевской области на город Ольвия и Первомайского района Николаевской области на Ольвийский район;

Синельниково Синельниковского района Днепропетровской области на город Реднополье и Синельниковского района Днепропетровской области на Реднопольский район;

Павлоград Павлоградского района Днепропетровской области на город Матвеев и Павлоградского района Днепропетровской области на Матвеевский район;

Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области на город Гард;

Южный Одесского района Одесской области на город Порт-Анненталь.

Ранее мы писали, что 19 сентября Верховная Рада переименовала Северодонецк и еще два города в Луганской области.