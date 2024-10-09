Рада поддержала переименование двух городов в Одесской и Николаевской областях

В Верховной Раде Украины в среду, 9 октября, народные депутаты поддержали переименование украинских городов. Только два города получили необходимое количество голосов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Как отмечается, Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области теперь будет называться Пивденноукраинск. Южное Одесского района Одесской области переименовали в Пивденное.
Кроме того, не удалось переименовать такие города:
Ранее мы писали, что 19 сентября Верховная Рада переименовала Северодонецк и еще два города в Луганской области.
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