Рада підтримала перейменування двох міст на Одещині та Миколаївщині

У Верховній Раді України у середу, 9 жовтня, народні депутати підтримали перейменування українських міст. Лише два міста отримали необхідну кількість голосів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Як зазначається, Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області тепер називатиметься Південноукраїнськ. Южне Одеського району Одеської області перейменували на Південне.
Крім того, не вдалося перейменувати такі міста:
Раніше ми писали, що 19 вересня Верховна Рада перейменувала Сєвєродонецьк та ще два міста в Луганській області.
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