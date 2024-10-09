Рада підтримала перейменування двох міст на Одещині та Миколаївщині

У Верховній Раді України у середу, 9 жовтня, народні депутати підтримали перейменування українських міст. Лише два міста отримали необхідну кількість голосів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



Як зазначається, Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області тепер називатиметься Південноукраїнськ. Южне Одеського району Одеської області перейменували на Південне.



Крім того, не вдалося перейменувати такі міста:

Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвіополь;

Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвія і Первомайський район Миколаївської області на Ольвійський район;

Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області на місто Ріднопілля та Синельниківського району Дніпропетровської області на Ріднопільський район;

Павлоград Павлоградського району Дніпропетровської області на місто Матвіїв та Павлоградського району Дніпропетровської області на Матвіївський район;

Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Гард;

Южне Одеського району Одеської області на місто Порт-Анненталь.

Раніше ми писали, що 19 вересня Верховна Рада перейменувала Сєвєродонецьк та ще два міста в Луганській області.