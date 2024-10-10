В Беларусь прилетел второй МиГ-31К РФ

В Беларусь прилетел второй российский МиГ-31К. Фото: открытые источники

Российский истребитель МиГ-31К 10 октября совершил посадку на одном из аэродромов Беларуси. Именно это является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом передает мониторинговый проект «Белорусский Гаюн».



«По нашим данным, только что второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме «Мачулищи», — говорится в сообщении.



МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси последние 1,5 года — с 6 апреля 2023 года.



Справка



МиГ-31 — советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в ОКБ-155 на базе МиГ-25 в 1970-х годах. Первый советский боевой самолёт четвёртого поколения.



Как отмечается, 9 октября в Беларусь прилетел российский МиГ.