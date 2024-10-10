До Білорусі прилетів другий МіГ-31К РФ

До Білорусі прилетів другий російський МіГ-31К. Фото: відкриті джерела

Російський винищувач МіГ-31К 10 жовтня здійснив посадку на одному з аеродромів Білорусі. Саме це є носієм гіперзвукових ракет «Кинджал». Про це повідомляє моніторинговий проект «Білоруський Гаюн».



«За нашими даними, щойно другий винищувач МіГ-31К ВКС РФ приземлився на аеродромі «Мачулищи», — йдеться у повідомленні.



МіГ-31К ВКС РФ не було в Білорусі останні 1,5 роки — з 6 квітня 2023 року.



Довідка



МіГ-31 — радянський двомісний надзвуковий висотний всепогодний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії. Розроблено в ОКБ-155 на базі МіГ-25 у 1970-х роках. Перший радянський бойовий літак четвертого покоління.



Як зазначається, 9 жовтня до Білорусі прилетів російський МіГ.