До Білорусі прилетів другий МіГ-31К РФ

Російський винищувач МіГ-31К 10 жовтня здійснив посадку на одному з аеродромів Білорусі. Саме це є носієм гіперзвукових ракет «Кинджал». Про це повідомляє моніторинговий проект «Білоруський Гаюн».
«За нашими даними, щойно другий винищувач МіГ-31К ВКС РФ приземлився на аеродромі «Мачулищи», — йдеться у повідомленні.
МіГ-31К ВКС РФ не було в Білорусі останні 1,5 роки — з 6 квітня 2023 року.
Довідка
МіГ-31 — радянський двомісний надзвуковий висотний всепогодний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії. Розроблено в ОКБ-155 на базі МіГ-25 у 1970-х роках. Перший радянський бойовий літак четвертого покоління.
Як зазначається, 9 жовтня до Білорусі прилетів російський МіГ.
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