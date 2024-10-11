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Розочка приехала с фронта: история молодой лошади, которую военные спасли в Донецкой области

11 октября 2024, 00:05

Розочка приехала с фронта: история молодой лошади, которую военные спасли в Донецкой области

История молодой лошади, которую военные спасли в Донецкой области История молодой лошади, которую военные спасли в Донецкой области

Раненого жеребенка из Донецкой области приютили и выходили лесоводы в Черкасской области. Сначала молодой лошади помогли военные, которые обороняли позиции недалеко от Донецка. Затем ее передали специалистам подальше от боевых действий. 

Историю спасения рассказали сотрудники предприятия «Леса Украины».

В марте 2023 года раненое и напуганное животное само пришло к военным. 

«Мы были на ротации в Донецкой области, был холодный, сырой март. Вокруг пустота, и вдруг мы увидели жеребенка, который идет прямо к нам. Оно подошло и позволило себя вести», — рассказывают военные.

Молодая кобыла была истощена и ранена обстрелами, на одну ногу не становилась. Военные вызвали ветеринара, чтобы подлечить жеребенка.

Оставлять животное в зоне боевых действий было крайне опасно. Ища приют для лошади, военные обратились к лесоводам, которые ранее уже помогали этому подразделению. Лесоводы без колебаний согласились принять животное. Так кобыла попала в Черкасскую область, в Хлипновское лесничество Звенигородского филиала госпредприятия «Леса Украины».

Лесники назвали ее Розочкой, потому что Донецк — это город роз. В лесничество она попала в августе 2023 года. Ее окончательно вылечили и успокоили. Розочка выросла сильной и энергичной, подружилась с другими лошадьми Мальвиной и Графом. В этом году Розочке исполнилось три года, она полюбила своих опекунов и обожает тех, кто приходит ее обнимать.

Война, которую ведут россияне, убивает не только людей. Жертвами также становятся домашние и дикие животные. Они теряют дом, попадают под обстрелы, оказываются под завалами, получают ранения и страдают от голода. От мышей до диких кабанчиков и оленей, — в сети есть множество видео, где защитники и защитницы эвакуируют, кормят и лечат животных в зонах боевых действий. Некоторые из четвероногих остаются жить с защитниками. Теперь это часть ВСУ, хвостатые отделения, шутят бойцы.

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животные на войне
Места
Черкассы Донецкая область

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