От попугаев и кошек до енотов и слонов: истории животных, страдающих во время войны и людей, которые им помогают

Иллюстрация: Громадське радіо

Война, которую ведут россияне, убивает не только людей. Жертвами также становятся домашние, домашние и дикие животные. Они теряют дом, попадают под обстрелы, оказываются под завалами, получают ранения и страдают от голода. От мышей до диких кабанчиков и оленей, — в сети есть множество видео, где защитники и защитницы эвакуируют, кормят и лечат животных в зонах боевых действий. Некоторые из четвероногих остаются жить с защитниками. Теперь это часть ВСУ, хвостатые отделения, шутят бойцы.



О том, как животных в разных условиях и местах Украины спасают, эвакуируют, лечат и ищут им новые дома, рассказывают журналисты «Громадського радіо».

Под российской угрозой

«Когда был апрель 2022 года, мы жили в Киеве, оставались в Киеве, у себя дома. И в один момент мы поняли, что слишком много сообщений о брошенных собаках, котах. И, в частности, мы увидели фотографии нашей девочки, люди которой уехали за границу, а ее с маленьким щенком оставили волонтерам. Узнали, что щенку нашли дом. Мы забрали собаку себе. Назвали ее Фрея. И с того дня наша жизнь кардинально изменилась. Это наше лучшее решение, я считаю», — рассказывает шеф-редактор сайта «Громадського радіо» Елена Ребрик.

А так о появлении любимицы вспоминает редактор дня «Громадського радіо» Марьяна Черниевич:



«Тогда отовсюду мы все читали о тысячах брошенных собак и кошек. И мы решили взять себе одну такую собачку. И утром 15 апреля, когда мы за ней должны были ехать, я проснулась и помню, говорю мужу, назовем Рута. Мы назвали ее Рута, и сейчас мне кажется, что это самая лучшая, самая умная собачка в мире и самое красивое имя, которое можно придумать».



Миллионы птиц и фермерских животных, десятки тысяч собак и кошек, более 50 тысяч дельфинов, дикие и экзотические животные, сосчитать которых пока просто невозможно. Все это беззащитные жертвы России с начала полномасштабного вторжения. К тому же и сотни тысяч бездомных животных, и это только те, о которых заботятся люди. Десятки видов животных — под угрозой исчезновения.



Обстрелы и взрывы, пожары, наводнения, антисанитария, стрессы, голод, безответственность хозяев или физическая невозможность спасти животное, потому что надо спасаться самим. До 2022 года никто из нас не представлял, сколько горя принесет каждый день. И мало кто представлял, как резко может измениться привычная жизнь.

Кто этот бородач?

«2022-й год. Когда ты попадаешь в квартиру или дом, где кошку просто бросили, она там сидела одна, и ты смотришь на эти глаза. Много вопросов у нее к тебе — почему меня бросили, где мой владелец, почему меня не кормят, почему лотки не чистые, вообще, что это бахкает, и кто ты такой, бородатый дядя, который выбил дверь, и сейчас тащишь меня неизвестно куда», — вспоминает Алексей Суровцев, известный украинский киноактер, который в начале большой войны спасал животных под обстрелами и доставал их из разрушенных зданий.

Он говорит, что когда началось полномасштабное вторжение, они сначала спасали людей, вывозили их, сделали переправу через Романовский мост, который только что взорвали.



«Однажды увидел объявление, что нужно спасти котика, которого забыли во время эвакуации на том мосту. Он просидел в кузове машины в чемодане четверо суток. Я подумал, что нахожусь рядом и могу его спасти. Думал, что его уже кто-то достал, но нашел машину, открыл два чемодана, и в одном из них сидел кот! Так и начался мой путь. Я выложил это в Instagram, и люди решили, что я могу спасти всех оставленных животных. А оставили их очень много, только по Ирпеню у меня было более 700 заявок на то время», — вспоминает Алексей Суровцев.



Сначала, по просьбе владельцев, Алексей спасал по 5-10 котов в сутки. Обязательным условием было, чтобы в Киеве кто-то мог забрать их домой. Но и тех животных, чьи владельцы не выходили на связь, Алексей не мог бросить на смерть.

Мужчина рассказывает, что имеет множество ужасных историй брошенных животных, особенно с 2022 года:



«Очень много боли! Надо еще психологическое восстановление ей организовать. Вот, кот Капитошка, которого спасли в Гостомеле, в районе где все разбомблено, такой несчастный был. Не думал что он выживет, кому он нужен. Однако нашлись люди и забрали его! Сейчас это толстый самый счастливый кот. Он главный в семье.



Кот Тимочка. Я не мог к нему попасть, поднимаюсь на этаж, а там все разбомблено. И я понимаю, что Тимочки уже нет, и если бы я пришел вчера, то, возможно, спас бы. Так больно от этого стало. Я возвращаюсь, а из-под обломков вылезает Тимочка!».



Чтобы разместить спасенных котиков, пришлось создать временный приют в подвале ветеринарной клиники. Уже тогда актер решил, что хочет создать полноценный приют, где коты будут ждать хозяев в хороших условиях, а не в «застенках». Так появился котель (от слова отель) «Бородатая котомамуля».



Приют находится в Ирпене, говорит Алексей:



«Это вообще очень странно, потому что, ты когда хочешь чего-то, жизнь обязательно тебе это дарит, надо только разглядеть эти подарки. Под носом у меня было помещение, из которого выехал мясной магазин. До этого я объездил весь Бучанский район, все села, не мог ничего найти, а оно было под носом».



В соседнем помещении Алексей Суровцев создал клинику для лечения и стерилизации бездомных животных. Сейчас в котеле «Бородатая котомамуля» проживает около 70 спасенных котиков. И все они ищут семью, которая будет любить их.



«Забрать может любой, кто может заботиться, и этого достаточно. Напишите мне в соцсеть, и я дам анкету. Потом приглашаю на знакомство. У нас есть определенные условия - кормить качественной едой, вакцинировать, стерилизовать, обрабатывать, любить. Очень много людей просят отправить за границу, Я не отправляю, потому что между человеком и животным должен быть контакт. По фото нельзя найти друга. Недавно женщина, которая пришла за котенком, а ушла с двумя взрослыми котами».



Впрочем, к сожалению, не все люди во время войны проявляют милосердие, есть и те, кто наживается на трагедии и беззащитных животных. В начале 2024 года в Бородянке была разоблачена живодерня. Спасенными оттуда собаками в частности занимается Алексей Суровцев.



«Разоблачили живодерню около 150 собак, они собирали деньги на собачек, получали корм, корм продавали, собак кормили отходами... Они были не вакцинированы, не стерилизованы. О собаках не заботились, они жили на морозе, ужас... Поднял бунт среди зоозащитников, разобрали много. Вот сегодня уехала одна собачка в Бучанский район к новым хозяевам. Влюбился в алабая из этого приюта, белая девочка, теперь она живет у меня, зовут Булка».



География спасения животных не ограничивается только Киевщиной. Актер спасает животных из тех регионов, где сейчас боевые действия: Харьковщина, Донецкая область.



«Из Торецка вывезли почти 90 животных в приюты и ко мне. Предпочтение отдаю тяжелобольным, парализованным, без глаз. Благодаря аудитории собираю средства на лечение».

Поддержать приют «Бородатая котомамуля» можно по этим данным:

@surovtsev.alexei

4246 0010 0427 4993

История создания и существования Мирноградского приюта

В местах, приближенных к боевым действиям, эвакуация животных происходит постоянно. Украинцы и украинки ежедневно рискуют ради этого своей жизнью, потому что понимают, что не могут иначе.



«А сколько их здесь остается. У меня аж сердце разрывается, потому что я же всех забрать не могу. Я могу только приезжать, чтобы кормить их, и все. Просто каждый день появляются новые с ошейниками. Куда бегут, не понимают. Это же бывшие домашние. Они не умеют жить на улице. То, что стаи собрались, — хорошо. Но когда людей здесь не останется, кто их будет кормить?», — жалуется Светлана Остапкова.



Она — председатель Мирноградского общества защиты животных и создала в Покровском районе Донецкой области Мирноградский приют для животных. Он стал приютом для более чем трех сотен бездомных животных, в том числе с инвалидностью и тех, кого из-за войны покинули хозяева.



Женщина рассказывает, что ей привозили животных из Авдеевки, Бахмута. Большое количество военные находили, — или раненых, или с позиций. Ребята выезжали и оставляли животных Светлане. По состоянию на сентябрь 2024 года Мирноград — в нескольких километрах от линии фронта. Город полностью без газа, частично _ без электричества и связи, под обстрелами и с 20-часовым комендантским часом. Светлана говорит, что готова поехать, но сначала надо в безопасное место вывезти всех животных:



«Решила, что это будет центр Украины, но пока возможности туда переехать нет. Предложили временно место в Каминском. Сейчас 51 моя собака поехала к другому волонтеру в Винницкую область UAnimals помогали вывозить, потом еще волонтеры другие помогали, последним рейсом поехала помощница Лариса и животные с инвалидностью. Я осталась дома у меня 16 собак и свинка еще есть».



Из-за боевых действий животных в приюте Мирнограда становилось только больше. Город и окрестности обстреливают постоянно, взрывы слышны и во время нашего разговора. Светлана говорит, ситуация тяжелая, собак только привозили, а забирать желающих не было:



«Я собак никогда не отдавала на цепь. Поэтому шансы пристроить сразу падали. Люди хотят брать собак на цепь, чтобы они за кусок хлеба охраняли дома, дачи и тому подобное. Я отдам собаку, чтобы она была другом, членом семьи, а не рабочим за кусок хлеба. Одну собаку у меня забрали в Германию, месяц назад. Женщина сама приехала, чтобы собрать собаку. Повезло одному моему Петьке».



Сейчас Светлана собирает деньги на релокацию приюта из Мирнограда. Решение было сложным, но необходимым, говорит женщина:



«Я верила, что все будет хорошо, что отобьемся. Все же надеются и хотят быть дома. Мне сейчас выезжать не хочется, но надо и все. Я здесь 42 года живу, здесь мой дом, мои родители здесь похоронены, здесь собаки мои похоронены. Не знаю, приеду я когда-то к маме на могилу или не приеду. Поэтому, конечно, не хотели мы из дома уезжать».



Чтобы создать надлежащие условия для всех спасенных животных, необходимо 2,5 миллиона гривен. Светлана хочет забрать всех своих подопечных из мест, где их временно приютили волонтеры, и продолжить ими заниматься. Сумма значительная. На момент нашего разговора удалось собрать лишь меньше половины необходимых денег.



«Потому что дорого все, я не думала. Мы же здесь живем в Мирнограде. У нас дом 300 тысяч стоил. Казалось, что дорого. А поехали по большим городам, а там совсем другие цены. Нам простой дом не подходит. Нам надо, чтобы вроде фермы или производства был, чтобы всех животных разместить. И поэтому такая цена. У меня некоторые собаки просто на улице бегали. И сейчас, пока будут бегать, потом будем что-то строить. Но самое главное — успеть для животных с инвалидностью условия сделать. Потому что у нас у них были специальные условия: пластиковые окна, кондиционер, теплый пол. Им нельзя быть на холоде, потому что почки сразу «полетят», — объясняет Светлана.



К слову, свинку, которой очень переживает Светлана, за время подготовки этого материала, из Мирнограда таки удалось вывезти. Хочется верить, что в ближайшее время и сама владелица приюта покинет опасное место.



Любая помощь и каждая гривна идет на спасение животных. Всем им нужен дом. Даря приют животному из приюта, вы дарите счастье и себе.

Помочь приюту из Мирнограда Донецкой области выехать и спасти от войны животных можно по этим реквизитам и информации:



PayPal: [email protected]



5168 7554 3391 5689 (Приват)



5375 4141 2368 2220 (Моно)



Светлана Остапкова sv.ostapkova_priut



Любая помощь и каждая гривна идет на спасение животных. Всем им нужен дом. Даря приют животному из приюта, вы дарите счастье и себе.

«От черепахи до тигра»: истории спасения от Киевского зоопарка

Но не только домашние и дикие животные страдают от действий российских оккупантов. Тысячи экзотических животных остаются в оккупации или незаконно вывезены врагом в Россию. Тысячи животных, которые жили в зоопарках, приближенных к линии фронта, эвакуированы в другие зоопарки страны. А сколько животных погибло или было ранено в результате боевых действий, мы даже не можем посчитать



Только Киевский зоопарк с начала большой войны принял около полутысячи животных. Каждое из них лечили, реабилитировали, возвращали к нормальному физическому и психологическому состоянию, говорит директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин:



«От черепахи до тигра. Всех. Крокодилы были, грызуны, более сотни попугаев и птиц, тигр из частного зоопарка из Харькова, каракалы, сервалы, где-то 20 енотов».

За это время для животных-переселенцев в зоопарке появилось около 15 новых вольеров. Да, по размеру они не дотягивают до европейского стандарта, но коллектив делает все, что может, говорит директор заведения:



«Плохо, что мы являемся приютом. Потому что мы — зоопарк, а не приют. У нас нет возможностей спасти большое количество животных. Да, мы приняли почти 500 животных с начала полномасштабного вторжения. Однако стандарты зоопарковского дела — это большие вольеры. Впрочем нет возможности сейчас строить большие вольеры европейского уровня для 500 животных», — рассказал Трантин.



Но выбора нет. Экзотические животные не выживут в других условиях, хотя до большой войны они жили в домах и частных зоопарках, объясняет мужчина. Кого-то в начале полномасштабного вторжения просто подбрасывали в коробках под забор, а большинство животных привозили из горячих точек.



«Были Запорожье, и Донецк, и Краматорск, и Сумы, и Харьковский регион, и Херсон. Всех, кого по линии соприкосновения находили, всех привозили к нам. Все знают о совок, которых ребята-ГРУшники нашли в разрушенном здании. Они держались коалицией и погибли бы, если бы ребята их не спасли, отдали нам. На прошлой неделе нам привезли рысь, я так понимаю, держал кто-то в частном доме. Он классный, но дома сейчас нет возможности держать. Сейчас карантин почти два месяца будет для этой рыси», - говорит господин Трантин.

Вы, наверное, удивитесь, говорит директор киевского зоопарка, но он помнит почти каждое из 500 животных, которых спасли:



«Главная героиня истории о том, чтобы выжить, — это тигрица Далила из частного зоопарка Харькова. Волонтеры поехали. Мы нашли транспортные боксы в нашем цирке, за что им также большое спасибо. Были обстрелы, волонтеры почти 3 суток ждали возможности, чтобы забрать эту тигрицу. И приехало такое страшилище. Месяц мы ее не беспокоили. На второй день она поела... Ни возраста ее, ни имени мы тогда не знали. Потом через интернет выяснили, что это Далила. Сейчас она наша любимица».



Жизнь тигрицы-переселенки Далилы в Киеве изменилась к лучшему. Она хорошо себя чувствует и любит, когда к ней приходят журналисты, позирует на камеру и ждет за это лишний кусочек мяса, рассказывает Кирилл Трантин.

«Для меня лично очень интересна была также, когда принесли черного какаду. Птицу держали дома. Это очень редкая птица. Очень. В украинских зоопарках не знаю, у кого есть. Но он слепой. Ее привезли в клетке и с большим пакетом корма. Теперь он живет у нас. Слепой, к сожалению. К сожалению, в экспозицию его нельзя поставить, но он живет у нас. Мне он очень нравится, знаете. Как к старенькому человеку относимся к нему».



Всего в Киевском зоопарке до большой войны проживало около 3000 животных. Во время первых активных боевых действий на Киевщине в 2022 году зоопарк не работал для посетителей, а персонал пытался сделать все, чтобы спасти животных от голода и хоть немного защитить от стресса, который вызывали постоянные взрывы. Слон Хорас даже принимал антидепрессанты.



«История неприятная, потому что когда начались взрывы, у слона изменилось поведение. Он ночью, когда отдыхал, стрессовал, и мы понимали, что надо что-то делать. Давали ему антидепрессанты. И почти полторы недели каждый день и каждую ночь рядом с ним были наши специалисты. С ним нужно было общаться, давать какое-то лакомство и показывать, что вы есть рядом. Бухкало так... не буду рассказывать, но было очень-очень неприятно», — говорит Кирилл Трантин.

Он добавляет, что вообще, первые 2-3 недели зоопарки пытались обезопасить животных от взрывов и стресса. Потому что они не чувствуют эмоциональной связи, что идет война. Поэтому всех хищных животных спрятали в подвальное помещение, зебр обкладывали сеном, чтобы не дрались, у слона было дежурство. В жилище гориллы толстые стены, поэтому ему повезло больше всего.



А вот кормить животных из Киевского зоопарка в начале большой войны помогали европейцы. Давали деньги и отправляли в Киев фуры с кормами. Однако со временем эта помощь уменьшалась. А количество животных в Киевском зоопарке увеличилось. Из-за большой войны появились и новые вызовы, связанные с приспособлением спасенных животных-переселенцев. Стало меньше и персонала, потому что часть сотрудников мобилизовалась в ряды Вооруженных Сил. Но на вопрос, нуждается ли сейчас Киевский зоопарк в помощи, директор говорит, стоит помогать частным приютам:



«Например, поддержать медвежий приют «Белая скала». А у нас есть город, у нас есть бюджет города, они дают нам. Ну, не такое большое количество денег, которое нужно. Однако, если мы продаем билеты, то можем немножко заработать на существование. А вот приютам гораздо сложнее. Есть большое желание помочь — просто купите билет онлайн».

Помочь Киевскому зоопарку можно по реквизитам, которые вы найдете на этой странице заведения.

Коты, собаки, но часто и дикие животные тянутся к военным подразделениям, напуганные и голодные они идут к людям за спасением. Нацгвардеец Александр говорит, что ни разу не видел плохого отношения бойцов к пушистым:



«Больше всего бездомных животных я увидел за время службы непосредственно в зоне боевых действий, но не на нуле, а именно в серых зонах. В целом это хорошее отношение к военным, к животным, разнообразным, бездомным, диким. Это хорошо описывает фраза, что «военные хорошо относятся ко всему живому, потому что видели много мертвого».



Хорошо относятся военные как к домашним и бездомным животным, так и к диким. Александр, например, с теплом вспоминает лиса Мартина, который очень любил сладкое и всегда с радостью составлял компанию ребятам на позициях:



«Пришел однажды вечером к нам на позицию в поисках еды. Шерсть куцая, видно, линька у него была. Он осторожно издалека зашел, взял кусок нашей еды и пошел себе. Потом пришел еще раз, еще раз. Через неделю он был систематическим гостем на завтраке, на обеде, на ужине. Мартином его назвали. Он впоследствии нас не боялся. За несколько недель знакомства стал суперкрасивым лисом».

А некоторые из пушистых едут в приюты и зоопарки, счастливчиков находят хозяева. И все это результат безграничной человечности и милосердия украинских воинов. В ответ они получают любовь и верность пушистых собратьев.

Помочь Киевскому зоопарку можно по реквизитам, которые вы найдете на этой странице заведения.

Рискованное спасение и истории со счастливым завершением от UAnimals

Часто военные передают спасенных животных волонтерам и в заботливые руки благотворительных и зоозащитных организаций. Такой командой является UAnimals, организация эвакуирует животных всех видов из зоны ведения боевых действий, помогает приютам и волонтерам кормами и ветеринарными препаратами. Также имеет программу бесплатной стерилизации и восстанавливает пострадавшие приюты. На счету организации 200 эвакуационных рейсов, и 4500 спасенных животных.

Менеджер по спасению животных и эвакуации организации UAnimals Нина Неронова рассказывает, что заявку на эвакуацию животных может подать каждый желающий. Для этого надо зайти на сайт UAnimals.



«На нашем сайте открыта форма на эвакуацию, которую любой человек может заполнить. Она очень простая, там несколько вопросов. Нас интересует, где находится животное прежде всего, краткое описание, есть ли к нему доступ, может ли человек его передать, или животное само. И куда его передавать, если есть такая возможность, если кто-то его ждет.



Обычно на самом деле люди пишут, что некуда везти это животное. Поскольку я здесь уже работаю два года, то мой телефон гуляет просто по всем волонтерам, и очень много военных к нам обращается. Многие люди звонят напрямую или пишут.



Мы собираем запросы, группируем их по областям. Больше всего запросов из Донецкой области. Раньше мы ездили и в Харьковскую область, и в Херсонскую, и в Сумскую. Смотрим, где самая критическая ситуация на данный момент, потому что везде мы, к сожалению, не имеем возможности успеть.



Смотрим по загруженности авто. Мы можем забрать от 30 до 50 животных. 50 — это, если мы говорим о щенках, котятах. Проверяем маршруты по безопасности, насколько это возможно сделать. Связываемся с военными, которые там есть на тех участках, спрашиваем, как там лучше проехать. Военные нам обычно говорят, что в пять утра тихо. Или в 11 часов или вечером. Мы так планируем эти поездки».



Для них каждая жизнь важна, говорят в UAnimals. Спасают всех. Конечно большинство — домашние кошки и собаки, но приходилось вывозить и лошадей, коров, овец, козлов, свиней, носух, дикобразов, сов и даже пчел в ульях.

«Был интересный случай. Нам написал военный из Бахмутского района. Переслал нам видео коровы, которая пришла к нашим ребятам на позиции, и они ее подкармливали. Парень полюбил корову, она его. Он нам написал, попросил корову забрать к его родственникам, на мероприятие передать. И мы уже спланировали выезд. Он нам пишет, что корова исчезла, он не может ее найти, она не возвращается уже несколько дней. Мы перестроили все планы, поехали в другое место. Тем временем она появилась, он нам снова пишет. Так трижды у нас происходило. И в конце концов мы приехали за этой коровой ночью.



Это очень близко было к врагу. Мы заезжали с заклеенными фарами, там была ужасная дорога, едва нашли вообще этот населенный пункт. Военный нас встретил. Корова пришла, мы ее поместили в авто. Очень трудно выезжали, потому что связи не было с нашей командой все это время, пока мы ехали.



Но все удалось, мы ее вывезли, мы были все очень счастливы. Мы через всю Украину везли к родителям военного. И она там сейчас живет. И он нам время от времени пересылает видео с ней. Она там живет как королева, ее все очень любят».

Отдельно, говорит Нина Неронова, запомнилась история алабая - собаки очень крупной породы. Пес из Донецкой области и едва не погиб, но благодаря неравнодушным получил шанс на вторую жизнь:



«Волонтеры, сказали, что в Северске есть алабай. Они дали нам локацию, мы приехали на эту локацию, но мы не нашли собаку там, где она должна была быть. Мы там все обыскали и нашли этого песика. Он в каком-то доме упал в яму.



Сколько он там просидел, неизвестно. Потому что он уже был худой, истощенный. Вокруг пса деревянное покрытие было. Видно, что он пытался сам выбраться, обгрыз всю древесину, но сам выбраться не смог. И нашему коллеге Сергею пришлось в ту яму спуститься. Вот и там была спасательная операция. Стояли люди сверху, Сергей подсадил собаку снизу. И они его осторожно достали. Но алабай - это большая, собака. Мы волновались, что пес со страху может наброситься на нашего Сергея. Но на самом деле пес просто облизывал ему руки. Он был так счастлив, что его оттуда спасли. Мы его отправили в приют в Кировоградскую область, а там для него нашли семью».



Но, к сожалению, не всем пушистым везет найти новый дом или вернуться к хозяевам. Большинство спасенных животных попадают в приюты и уже там ждут, что станут частью семьи.



«Конечно, мы очень радуемся, когда животному есть куда поехать. Если некуда, мы договариваемся с приютами. Приютов в Украине много, мы проверяем условия для животных, и когда передаем, держим связь с приютом, помогаем вакцинами кормом, вакцинами лекарствами, если животное больное, то лечим его».

Поддержать организацию желающие могут ЗДЕСЬ. Любая помощь и каждая гривна идет на спасение животных. И всем им нужен дом. Даря приют животному из приюта, вы дарите счастье и себе.

Спасенная корова, красные тюльпаны и серебрянские коты: истории с happy end

Со всей линии фронта спасает животных и ОО «Спасение животных Харьков». За месяц из горячих точек удается вывезти 600-700 животных, говорит представительница организации Ярина Винтонюк:



«Но когда обострение, например, когда был Волчанск, за май спасли 1400 животных, сейчас за последние 5 дней вывезли 150 животных. Все зависит от интенсивности наступления противника, как быстро люди выезжают, это связанные процессы».



Вывозят представители ОО «Спасение животных Харьков» тоже абсолютно всех, кроме кошек и собак, были и домашние животные, крупный рогатый скот, рыбки и даже хищный волк. Часто за животных переживают именно военные. И волонтеры едут, даже рискуя собственной жизнью.



«Одна из таких историй для меня очень теплая. Это когда мы ехали в Серебрянку. Там у наших военных была ротация. И они очень переживали за котиков, которые к ним пришли со всего села, а в селе людей уже не было. Ребята попросили о помощи, но не верили, что мы приедем, потому что там было очень опасно. Когда мы созванивались, они настраивали нас, что ни в коем случае не останавливайтесь, россияне будут видеть вас, вам надо очень быстро двигаться, в машине не сидеть на месте, машину прятать. Мы с этими рекомендациями врываемся в Серебрянку, ни одного человека живой души мы не видим. Дороги уже нет, и видим, что бежит к нам военный, у него на все лицо улыбка. Мы слышим, как в двух километрах от нас идут бои. Этот военный с таким светом нас встретил, говорит, мы думали, вы не приедете, но я знал, что вы приедете. И он нас проводит к дому, где находятся эти котики. О каждом из них таким теплом говорил, что это их «собратья», которые прошли с ними самые тяжелые дни и ночи», — рассказала Винтонюк.



По ее словам, некоторые коты были травмированы, контужены.



«Вот я поднимаю одного котика, я подумала, что это кошка, потому что у нее был большой животик. Я подумала, что это беременная кошка. Они сказали, что это кот, он просто с ними ел консервированную тушенку. Принесли нам котят новорожденных, о которых они заботились. И вынесли огромный букет красных тюльпанов. И просто в голове у тебя не укладывалось это, потому что вокруг все серое. Идут бои и у людей столько света, что они и о каждом животном заботятся, и находят этот свет, и транслируют этот свет в мир! И это невероятно!», — говорит Ярина.

Эвакуированных животных преимущественно вывозят в Харьков. Сначала пушистые проходят медицинский осмотр в клинике, кому нужно, остается на лечение, кого-то отправляют на карантин. Параллельно сразу фотографируют, фото публикуют в соцсетях, с надеждой что хозяева узнают и откликнутся. И это только часть пути.



«В Харькове у нас есть реабилитационный центр для котиков и рыб, куда котики переезжают после карантина, где они живут, ждут свои семьи. Наш приют для собак, к сожалению, разрушен. И мы на это время арендуем территорию, где мы размещаем собак. Далее, кто полечен, его вакцинируют, стерилизуют, готовят к усыновлению.



Также в первую очередь мы стараемся найти родных владельцев, потому что есть хозяева, которые ищут своих животных, поэтому мы распространяем информацию в интернете после эвакуации, и так 20% спасенных животных возвращаются в свои семьи.



А дальше — адопция, поиск семей в Украине и за рубежом. Также мы передаем в приюты-партнеры, так как мы работаем с большим количеством животных, и мы не можем их просто всех собрать в Харькове, со всего востока животных, и чтобы они сидели на месте.



Чтобы спасти следующих, нам нужно для них освобождать места. Это для нас сейчас болезненный момент, потому что у нас в Харькове полторы тысячи животных, и места не хватает. Очень слабая адопция. Люди в Украине боятся усыновлять, потому что не знают, что завтра будет. Но для нас это крайняя необходимость, потому что от этого зависит жизнь других животных».

Помочь организации «Спасение животных Харьков» можно по этим данным:



animal.rescue.kharkiv



А-Банк 4323 4070 0401 7637 Шпак Галина



https://send.monobank.ua/jar/7ztCgZd8Ad



Любая помощь и каждая гривна идет на спасение животных. И всем им нужен дом. Даря приют животному из приюта, вы дарите счастье и себе.



Сообщить волонтерам о животных в опасности, можно по горячей линии организации: 095 47 888 78

«Просто знала, что там война и хотела спасти». Как Кутузов стал Кузей

Из Харькова животных порой отправляют в Европу, но исключительно в проверенные организации и надежные руки. Так, сотни украинских животных уже нашли дома в Польше, Германии, Нидерландах, Франции, Австрии, Финляндии и других странах. Представители организации «Спасение животных Харьков» перед выездом готовят для четвероногих документы, чипируют, вместе с ними переходят границу и отдают той стороне из рук в руки.



«Во Франции есть организация маленькая «Les Petits Innocents». Они не имеют своего приюта, но у них есть контакты с семьями-фостерами (люди, которые временно передерживают животных — ред.). И у них такая идея появилась, что мы можем помогать пристраивать в семьи. И так за два года войны 200 собачек, которых мы спасли, мы передали этой организации в семьи-фостеры, которые встречали этих всех собачек. А организация брала на себя ответственность за усыновление уже в постоянной семье. И в Германии у нас есть люди, пара ветеринаров, которые так котиков от нас принимали. Около 100 котиков, они в семьях, всего два человека, и они фантастическую работу сделали».



Иногда можно просто увидеть фото котика, полюбить его с первого взгляда и сделать все, чтобы из Украины он попал аж в Германию. Так, например, кардинально изменилась жизнь кота Кутузова, которого из Серебрянки спасла команда спасение животных Харьков. Волонтеры вывезли Кутузова за границу, теперь его зовут Кузя, и им занимается дама, которая говорит, что это событие изменило ее жизнь.



«Просто я знала, что там война и хотела спасти. Я все равно хотела котика. Это совсем не страшно было, у него все прививки есть и болезней не было. Не знаю, может, это просто Кузя, или все животные оттуда такие, но он такой милый и хороший, он всех любит. Он сразу ко всем идет, любит, когда его гладишь. Он такой как будто благодарный за то, что его кто-то оттуда спас. Я его выпустила из корзины, и все, через пять минут он как дома чувствовал себя. Как будто был здесь всегда. И хорошо, что дома теперь всегда кто-то есть, я не одна дома. Прихожу, и он столько любви дает».



Представители общественной организации «Спасение животных Харьков» сотрудничают с иностранными организациями. Одной из них является PETA Deutschland. Организация помогает украинским животным кормами, а также ищет для них приюты в Европе. Хотя сейчас это непростая задача. Рассказывает в подкасте The PETA Podcast Сильви Бунз, квалифицированный социолог, старший специалист отдела специальных проектов и представитель благотворительного проекта PETA Helps Ukraine:



«Преимущественно мы помогаем собакам и котам, потому что многие из них нуждаются в помощи. Мы предоставляем им приют, но не так просто забрать животных, к примеру, за границу. Мы имели возможность спасти двух лошадей. Они сейчас в Польше, находятся в прекрасном месте. Они могут оставаться там до конца своей жизни, но это было очень большое дело. Невозможно вывезти сотни лошадей из Украины, но мы можем помочь сотням кошек и собак. И мы это делаем».



Сильви Бунз отмечает, что их партнеры из Украины, «Спасение животных Харьков», — это команда смелых и сильных людей, которые делают все возможное для спасения животных из-под обстрелов. В свою очередь PETA Deutschland пытается найти способы, как еще можно помочь:



«Наши партнеры очень мощные, и мы также имеем много контактов хороших приютов в Европе. Но сейчас сложно найти свободные места в приютах, потому что они везде переполнены. Однако все же есть надежда забрать животных в безопасные места. В этом проекте мы должны быть гибкими и быстрыми, очень эффективными.



Потому что мы что-то планируем, а ситуация быстро меняется. И нам приходится постоянно корректировать планы. Мы должны искать новые пути, чтобы вывозить животных из страны. Это новые потребности. Ежедневно, семь дней в неделю — новые ситуации. Мы все имеем все время при себе мобильные телефоны, чтобы проверять сообщения, емейлы, которые приходят из Украины. Мы гибкие все время и, по моему мнению, это самое главное наше умение сейчас».



За каждой спасенной жизнью, даже самого маленького животного, стоят те, кому не безразлично. Те, кто рискует собой и те, кто готов на все ради спасения беззащитных хвостиков: военные волонтеры, зоозащитники и владельцы приютов, сотрудники зоопарков и семьи, которые забрали животных домой, неравнодушные, которые привозят в приюты корм, и те, кто кормит животных на улице, те, кто донатит, и те, кто собирает. Вместе это непреодолимая сила, которая возвращает веру в добро и дарит надежду. Даже в темные времена разрушений и потерь.



«Сегодня мы в той ситуации, когда так важно оставаться людьми, когда все вокруг разрушается, когда психика людей разрушается. Важно сохранять здравый смысл. И одна из таких точек, которая может нам уже помочь, это о ком-то позаботиться, о ком-то подумать. На самом деле помощь животному, она может вас вылечить, она может помочь исцелиться. Мне кажется, это важно делать сегодня», — говорит Ярина Винтонюк.

Послесловие

«Ты всегда знаешь, что дома тебя кто-то ждет. В каком бы ты настроении ни пришла, она всегда рада тебя видеть при любых обстоятельствах. И это огромная, безусловная любовь».



«Собаку надо брать для любви, для счастья. Неважно, порода у нее или это просто обычная «дворняжка». Любая собака, если вы подарите ей любовь, подарит вам гораздо больше в ответ».



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