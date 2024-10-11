Трояндочка приїхала з фронту: історія молодої кобили, яку військові врятували на Донеччині

Історія молодого коня, якого військові врятували у Донецькій області

Пораненого лоша з Донецької області прихистили та виходили лісівники на Черкащині. Спочатку молодій кобилі допомогли військові, які боронили позиції неподалік Донецька. Потім її передали фахівцям якомога далі від бойових дій.



Історію порятунку розповіли співробітники підприємства «Ліси України».



У березні 2023 року поранена та налякана тварина сама прийшла до військових.



«Ми були на ротації на Донеччині, був холодний, сирий березень. Навколо порожнеча, і раптом ми побачили лоша, яке йде прямо до нас. Воно підійшло і дозволило поводитися», — розповідають військові.



Молода кобила була виснажена та поранена обстрілами, на одну ногу не ставала. Військові викликали ветеринара, щоб підлікувати лоша.



Залишати тварину в зоні бойових дій було вкрай небезпечно. Шукаючи притулок для кобили, військові звернулися до лісівників, які раніше допомагали цьому підрозділу. Лісівники без вагань погодилися прийняти тварину. Так кобила потрапила до Черкаської області, до Хлипнівського лісництва Звенигородської філії держпідприємства «Ліси України».



Лісники назвали її Трояндочкою, бо Донецьк це місто троянд. До лісництва вона потрапила у серпні 2023 року. Її остаточно вилікували та заспокоїли. Трояндочка виросла сильною та енергійною, потоваришувала з іншими кіньми Мальвіною та Графом. Цього року Розочці виповнилося три роки, вона полюбила своїх опікунів і обожнює тих, хто приходить її обіймати.

Війна, яку ведуть росіяни, вбиває не лише людей. Жертвами також стають домашні та дикі тварини. Вони втрачають будинок, потрапляють під обстріли, опиняються під завалами, зазнають поранень і страждають від голоду. Від мишей до диких кабанчиків та оленів — у мережі є безліч відео, де захисники та захисниці евакуюють, годують і лікують тварин у зонах бойових дій. Деякі з чотирилапих залишаються жити із захисниками. Тепер це частина ЗСУ, хвостаті відділення, жартують бійці.