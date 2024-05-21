«Белые Ангелы» эвакуировали 14 жителей и десяток животных из Красногоровки

Эвакуация жителей и животных под обстрелами из Красногоровки. Фото: кадр из видео

Спецэкипаж «Белые Ангелы» смогли эвакуировать из Красногоровки 14 местных жителей, а также их питомцев. Видео спасения опубликовали на Facebook странице правоохранителей Донецкой области.







«Прятали людей от дронов в гараже. Полицейские рискнули жизнью ради спасения гражданских – и победили. Несмотря на ближние бои и дроновую атаку, спецэкипажу полиции совместно с волонтерами удалось спасти 14 жителей, а также десяток собак и кошек», — рассказали в полиции.

Эвакуация жителей и животных под обстрелами из Красногоровки. Фото: кадр из видео

Людям приходилось прятаться вместе с животными в гараже во время обстрелов города. Фото: кадр из видео

Людям приходилось прятаться вместе с животными в гараже во время обстрелов города. Фото: кадр из видео

В полиции уверяют, что сейчас доступ в Красногоровку крайне усложнен, в городе остается около 500 человек.



Ранее сообщалось, что в городе Волчанск, за который идет бой, находится до 500 человек.