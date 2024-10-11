Росія атакувала Одеську область: загинули 4 людини, включно з підлітком

РФ балістикою атакувала Одеську область, загинули 4 людини. Фото: ДСНС Одеської області

Росія атакувала Одеську область балістичними ракетами, внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, серед яких підліток. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.







Внаслідок атаки в Одеському районі сталася руйнація двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди.



Співробітники ДСНС врятували чотирьох людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина.



«Ще одна жінка від отриманих травм померла у лікарні. Висловлюю щирі співчуття сім'ям загиблих. 10 людей отримали поранення та травми, дев'ятьох постраждалих госпіталізовано. Чотири людини у тяжкому стані», — зазначив Кіпер.



Десяти людям було надано психологічну допомогу дома. Раніше російські війська балістичними ракетами вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області.