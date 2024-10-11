Российские оккупанты закрепились на двух улицах в Торецке — ОТГ «Луганск»

Известно, какая ситуация в Торецке. Фото: Википедия

Российским военным удалось продвинуться в Торецке Донецкой области. Как отметила пресс-секретаря ОТГ «Луганск» Анастасия Бобовникова, россияне закрепились на двух улицах города. Об этом она сообщила в прямом эфире национального телемарафона.



«Ситуация остается сложной. Наиболее сложная ситуация возле Торецка и Нью-Йорка. К сожалению, враг там (в Торецке) продвинулся несколько и закрепился на двух соседних улицах», — отметила она.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие контролируют примерно 40-50% территории города Торецк Донецкой области. Однако часть территории находится под оккупацией российских военных.