Російські окупанти закріпилися на двох вулицях у Торецьку – ОТУ «Луганськ»

Відомо, яка ситуація у Торецьку. Фото: Вікіпедія

Російським військовим вдалося просунутися у Торецьку на Донеччині. Як зазначила прессекретарка ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова, росіяни закріпилися на двох вулицях міста. Про це вона повідомила у прямому ефірі національного телемарафону.



«Ситуація залишається складною. Найбільш складна ситуація біля Торецька та Нью-Йорка. На жаль, ворог там (у Торецьку) просунувся дещо і закріпився на двох сусідніх вулицях», — зазначила вона.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці контролюють приблизно 40-50% території Торецька Донецької області. Проте частина території перебуває під окупацією російських військових.