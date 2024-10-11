В Донецкой области не хватает шелтеров для жертв домашнего насилия

В Донецкой области количество обращений в полицию по поводу домашнего насилия ежегодно растет. Об этом сообщила начальница управления семьи, молодежи и массовых мероприятий национально-патриотического воспитания Донецкой облгосадминистрации Лилия Золкина.



Она рассказала, что за 9 месяцев 2024 года было зафиксировано 2092 подтвержденных обращения. В 2023 году было зарегистрировано 2724 подтвержденных случая насилия, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.



На данный момент в Донецкой области функционирует достаточно ограниченная сеть специализированных служб-шелтеров, состоящая из трех дневных центров, трех мобильных бригад и шести консультационных служб. Этого количества недостаточно для покрытия всех потребностей региона, отметила Золкина.

До начала полномасштабного вторжения на территории Донецкой области функционировали 33 шелтера — места, где пострадавшим от домашнего насилия оказывали социально-психологическую поддержку. Сейчас осталось 10 таких заведений, остальные или разбиты, или оказались на оккупированной территории.



С начала текущего года по состоянию на 1 октября в дневной центр Добропольской громады обратились 149 женщин, 56 мужчин, 71 девочка и 54 мальчика до 18 лет.



В Краматорский центр, который открылся в мае, обратились 125 женщин, 14 мужчин, 14 девочек и 16 мальчиков.



Пока Покровский дневной центр не перешел к дистанционному формату работы, здесь с начала года оказали помощь 166 женщинам, 14 мужчинам, 16 девочкам и 12 мальчикам.