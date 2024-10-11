На Донеччині не вистачає шелтерів для жертв домашнього насильства

У Донецькій області кількість звернень до поліції щодо домашнього насильства щороку зростає. Про це повідомила начальниця управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької облдержадміністрації Лілія Золкіна.



Вона розповіла, що за 9 місяців 2024 року було зафіксовано 2092 підтверджені звернення. У 2023 році було зареєстровано 2724 підтверджені випадки насильства, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 році.



На цей час у Донецькій області функціонує досить обмежена мережа спеціалізованих служб-шелтерів, що складається з трьох денних центрів, трьох мобільних бригад та шести консультаційних служб. Ця кількість є недостатньою для покриття всіх потреб регіону, зазначила Золкіна.

До початку повномасштабного вторгнення на території Донецької області функціонували 33 шелтери — місця, де постраждалим від домашнього насильства надавали соціально-психологічну підтримку. Наразі залишилося 10 таких закладів, решта або розбита, або опинилась на окупованій території.



З початку поточного року станом на 1 жовтня до денного центру Добропільської громади звернулися 149 жінок, 56 чоловіків, 71 дівчинка та 54 хлопчики до 18 років.



До Краматорського центру, який відкрився у травні, звернулися 125 жінок, 14 чоловіків, 14 дівчаток та 16 хлопчиків.



Поки Покровський денний центр не перейшов до дистанційного формату роботи, тут з початку року надали допомогу 166 жінкам, 14 чоловікам, 16 дівчаткам та 12 хлопчикам.