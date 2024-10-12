На Донеччині за день під російськими обстрілами поранено 8 людей, троє — загинули

За 11 жовтня на Донеччині під російськими обстрілами загинули 3 мирних жителі: 2 у Богоявленці та 1 в Іванопіллі.



Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



Ще 8 людей в області за добу дістали поранення. Людей поранено в Часів Ярі, Ясній Поляні, Костянтинівці, Мирнограді, Великій Новосілці, Плещіївці.



Загалом від початку повномасштабної війни РФ проти України в Донецькій області загинуло 2806 мирних жителів. Поранено — 6278.

Нагадаємо, що вночі 11 жовтня війська Росії обстріляли Краматорськ, удару зазнали промзона та приватний сектор.