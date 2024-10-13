Стало известно, сколько ракет, КАБов и дронов применила РФ против Украины за неделю

Россияне атаковали Одесскую область 11 октября. Фото: Олег Кипер

Российская Федерация за последнюю неделю атаковала Украину с помощью ракет, КАБов и ударных дронов-камикадзе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Только за эту неделю россияне применили против Украины около 900 управляемых авиационных бомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов различных типов», — отметил он.



Зеленский призвал западных партнеров предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременные поставки оборонной помощи нашим воинам.



«Надо не упустить время — надо дать необходимый сигнал решимости. Максимально работаем, чтобы получить для Украины возможность полноценно отвечать на российский террор», — добавил глава государства.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 13 октября атаковали территорию Украины с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 31 БПЛА.