Стало відомо, скільки ракет, КАБів і дронів застосувала РФ проти України за тиждень

Росіяни атакували Одеську область 11 жовтня. Фото: Олег Кіпер

Російська Федерація за останній тиждень атакувала Україну за допомогою ракет, КАБів та ударних дронів-камікадзе. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Лише за цей тиждень росіяни застосували проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет і 400 ударних дронів різних типів», — зазначив він.



Зеленський закликав західних партнерів надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити своєчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам.



«Треба не прогаяти час — треба дати необхідний сигнал рішучості. Максимально працюємо, щоб отримати для України можливість повноцінно відповідати на російський терор», - додав глава держави.



Раніше ми писали, що російські окупанти 13 жовтня атакували територію України за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 31 БПЛА.