РФ за сутки почти 20 раз обстреляла Донетчину: в ОВА показали последствия атак

Российские военные за прошедшие сутки, 12 октября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.
По словам Филашкина, под удар попали четыре района региона:
Волновахский район. В Улаклы Великоновоселковской громады погиб человек.
Покровский район. В Кураховке погиб человек, в Курахово повреждены частные дома. В Покровске повреждено производственное помещение, в поселке Шевченко ранены 3 человека, повреждены 3 дома и 2 админздания. В Мирнограде ранены 2 человека.
Краматорский район. В Лиманской громаде разрушены 2 дома в Закитном, еще 1 — в Торском. В Иванополье Константиновской громады повреждены 3 хозяйственных помещения.
Бахмутский район. В Северске ранены 2 человека, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов и 2 многоэтажки.
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