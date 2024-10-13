РФ за сутки почти 20 раз обстреляла Донетчину: в ОВА показали последствия атак

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские военные за прошедшие сутки, 12 октября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали четыре района региона:





Волновахский район. В Улаклы Великоновоселковской громады погиб человек.



Покровский район. В Кураховке погиб человек, в Курахово повреждены частные дома. В Покровске повреждено производственное помещение, в поселке Шевченко ранены 3 человека, повреждены 3 дома и 2 админздания. В Мирнограде ранены 2 человека.

Краматорский район. В Лиманской громаде разрушены 2 дома в Закитном, еще 1 — в Торском. В Иванополье Константиновской громады повреждены 3 хозяйственных помещения.





Бахмутский район. В Северске ранены 2 человека, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов и 2 многоэтажки.



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