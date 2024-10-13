РФ частіше обстрілює Мирноград вдень: у місті немає води, світла, газу та тепла

Російські окупанти продовжують обстрілювати Мирноград Донецької області, у місті відсутнє водопостачання, вода, газ та електрика. Про це повідомив начальник Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.



«Росіяни стали частіше обстрілювати Мирноград вдень. Станом на 2 жовтня у громаді залишалося близько 1900 осіб», — зазначив він.



За словами Третьяка, у місті працюють кілька магазинів. Начальник адміністрації закликає місцевих жителів евакуюватися до безпечніших регіонів України.



«У громаді немає світла, води, газу, також не буде опалення. Це неможливо зробити внаслідок пошкоджень та постійних обстрілів», — резюмував він.



Раніше ми писали, що російські військові за 12 жовтня обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження та постраждалі.