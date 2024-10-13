Оккупанты массированно атаковали Донетчину: трое людей погибли, еще трое — ранены

Российская армия 13 октября атаковала города Часов Яр, Лиман и Покровск, а также поселок Вишневое Донетчины. В результате ударов трое людей погибли, еще трое — получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Как отмечается, россияне вначале обстреляли Часов Яр из артиллерии, 78-летняя пенсионерка скончалась от полученных травм, а 66-летняя женщина получила осколочные ранения. Через некоторое время армия РФ нанесла удар по частному сектору из РСЗО «Смерч». Погибла 55-летняя женщина.



В прокуратуре сообщили, что Вишневое Покровского района попало под артиллерийский обстрел, в населенном пункте погиб 75-летний житель.



Кроме того, в Лимане оккупанты использовали, предположительно, РСЗО «Смерч», 55-летний мужчина травмировался. Еще один мужчина, 69 лет, ранен в Покровске.



Ранее мы писали, что Российская Федерация с 6 по 13 октября применила против Украины около 900 управляемых авиационных бомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов различных типов.