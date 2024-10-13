Окупанти масовано атакували Донеччину: троє людей загинули, ще троє — поранені

Російська армія 13 жовтня атакувала міста Часів Яр, Лиман та Покровськ, а також селище Вишневе Донеччини. Внаслідок ударів троє людей загинули, ще троє отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Як зазначається, росіяни спочатку обстріляли Часів Яр з артилерії, 78-річна пенсіонерка померла від отриманих травм, а 66-річна жінка зазнала осколкових поранень. Через деякий час армія РФ завдала удару по приватному сектору з РСЗВ «Смерч». Загинула 55-річна жінка.



У прокуратурі повідомили, що Вишневе Покровського району потрапило під артилерійський обстріл, у населеному пункті загинув 75-річний мешканець.



Крім того, в Лимані окупанти використали, ймовірно, РСЗВ «Смерч», 55-річний чоловік травмувався. Ще одного чоловіка, 69 років, поранено у Покровську.



Раніше ми писали, що Російська Федерація з 6 по 13 жовтня застосувала проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет і 400 ударних дронів різних типів.