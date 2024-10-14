Орбан хочет сорвать предоставление помощи Украине — Politico

Пример-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: BILD

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится сделать большой политический подарок экс-президенту Соединенных Штатов и кандидату в президенты Дональду Трампу за счет Украины. Он отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против РФ, что усложнит выделение кредитов Украине за счет замороженных активов РФ, чтобы помочь кандидату в президенты США Дональду Трампу. Об этом пишет издание РоІіtісо.

Отмечается, что Орбан придумал способ, как Трамп в случае победы на президентских выборах сможет отделаться от 50-миллиардного займа, который США, Европейский Союз и лидеры G7 предложили Украине для поддержки ее в войне против РФ.

Венгрия заявляет, что не согласится на изменение правил, которые позволят Вашингтону играть важную роль в позиции, до выборов в США.

Займ, о котором идет речь, будет полностью погашен за счет российских активов на сумму более 250 миллиардов долларов, которые были заморожены в западных странах после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Европа имеет большую силу в игре, поскольку она держит большинство средств.

Вашингтон настаивает на том, что ЕС должен продлить сроки продления санкций как минимум до 36 месяцев. Согласно нынешним правилам, санкции Евросоюза должны быть продлены каждые 6 месяцев, что увеличивает вероятность того, что одна страна разморозит активы, что заставило бы национальные правительства использовать деньги налогоплательщиков для погашения займа.

Хотя все остальные лидеры выступают за продление периода продления санкций до 36 месяцев, как просили США, Орбан отказывается. Согласно собственным правилам ЕС, все 27 стран-членов должны одобрить любые изменения в правила санкций.

«Если мы не решим это [путем продления срока действия санкций], это будет стоить ЕС — в том числе Венгрии — больше денег», — сказал источник издания в ЕС.

Если Брюссель и Вашингтон совместно согласятся на кредит, кандидат от Республиканской партии, которого могут переизбрать, будет связан с ним на долгое время. Но если выделение средств Киеву одобрят без США, у Трампа не будет такого обязательства, говорится в публикации.

Напомним, в июле Виктор Орбан призвал ЕС возобновить отношения с Россией.