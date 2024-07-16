Виктор Орбан призвал Евросоюз возобновить отношения с Россией — BILD

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: BILD

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом к руководству стран Евросоюза возобновить отношения с Россией. Об этом пишет немецкое издание BILD.

В распоряжение BILD попало письмо, написанное Виктором Орбаном как премьер-министром страны — председателя Совета ЕС. Оно адресовано главе Евросовета Шарлю Мишелю. Венгерский премьер передал ему «краткую оценку недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и президентом Дональдом Трампом, а также некоторые предложения на рассмотрение».

Отмечается, что письмо на 1,5 страницы А4 состоит из десяти пунктов.

«В целом можно заметить, что интенсивность военного конфликта радикально усилится в ближайшем будущем», — пишет Орбан. Он призывает:

Провести переговоры с Китаем о «мирной конференции» по Украине.

Возобновить дипломатические отношения с Россией.

Провести «политическое наступление» на страны Глобального Юга, в глазах которых ЕС «потерял уважение к нашей позиции по войне в Украине».

Затем он критикует Джо Байдена: «Действующий президент прилагает огромные усилия, чтобы остаться в предвыборной гонке. Очевидно, он не способен изменить текущую политику США, способствующую войне, поэтому нельзя ожидать, что он инициирует новый курс».

По словам Орбана, этого сможет добиться Дональд Трамп.

«Я могу <..> с уверенностью сказать, что после победы на выборах он не будет ждать инаугурации, а сразу будет готов действовать в качестве мирного переговорщика. У него есть на то подробные и обоснованные планы. <..> Я более чем убежден, что в случае победы президента Трампа финансовое бремя между США и ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины, существенно изменится не в пользу ЕС», — заявил премьер-министр Венгрии.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан в США встретился с экс-президентом Штатов Дональдом Трампом. Стороны в ходе беседы обсудили возможности мира в Украине, против которой РФ ведет войну.