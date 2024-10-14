Орбан хоче зірвати надання допомоги Україні — Politico

Зразок-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: BILD

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується зробити великий політичний подарунок експрезиденту Сполучених Штатів та кандидату у президенти Дональду Трампу за рахунок України. Він відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ, що ускладнить виділення кредитів Україні за рахунок заморожених активів РФ, щоб допомогти кандидату у президенти США Дональду Трампу. Про це пише видання Роlitiсо.

Зазначається, що Орбан вигадав спосіб, як Трамп у разі перемоги на президентських виборах зможе позбутися 50-мільярдної позики, яку США, Європейський Союз та лідери G7 запропонували Україні для підтримки її у війні проти РФ.

Угорщина заявляє, що не погодиться на зміну правил, які дозволять Вашингтону відігравати важливу роль у позиції до виборів у США.

Позика, про яку йдеться, буде повністю погашена за рахунок російських активів на суму понад 250 мільярдів доларів, заморожених у західних країнах після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Європа має велику силу у грі, оскільки вона тримає більшість коштів.

Вашингтон наполягає на тому, що ЄС має продовжити термін продовження санкцій як мінімум до 36 місяців. Згідно з нинішніми правилами, санкції Євросоюзу мають бути продовжені кожні 6 місяців, що збільшує ймовірність того, що одна країна розморозить активи, що змусило б національні уряди використати гроші платників податків для погашення позики.

Хоча решта лідерів виступає за продовження періоду продовження санкцій до 36 місяців, як просили США, Орбан відмовляється. Згідно з власними правилами ЄС, усі 27 країн-членів мають схвалити будь-які зміни до правил санкцій.

«Якщо ми не вирішимо це [шляхом продовження терміну дії санкцій], це буде коштувати ЄС, зокрема Угорщині, більше грошей», — сказало джерело видання в ЄС.

Якщо Брюссель та Вашингтон спільно погодяться на кредит, кандидат від Республіканської партії, якого можуть переобрати, буде пов'язаний із ним на довгий час. Але якщо виділення коштів Києву схвалять без США, Трамп не матиме такого зобов'язання, йдеться в публікації.

Нагадаємо, у липні Віктор Орбан закликав ЄС відновити відносини з Росією.